Els plans ferroviaris haurien de transformar la xarxa de trens del Bages en una dècada

La dècada que tenim per davant hauria de ser clau per a un canvi profund en les connexions ferroviàries de la Catalunya Central, molt especialment del Bages. Sempre i quan, es compleixin els plans que ara mateix tenen damunt la taula tant Renfe, a través del ministeri de Foment, com Ferrocarrils, a través del departament de Territori de la Generalitat. Els compromisos que s’han expressat des de fa tres anys per anar-los desenvolupant fins al 2030 han de suposar un salt endavant més que notable en totes dues xarxes. Ara cal veure en quin grau i en quina temporalitat, si arriben, es compleixen. Si es fan realitat, el més rellevant seria la millora en la velocitat de connexió amb l’àrea metropolitana, que és la demanda més històrica, i l’extensió de la xarxa ferroviària per a viatgers al Bages més enllà de la que hi ha traçada actualment. Repassem els reptes i els deures que els governs català i estatal s’han posat per endavant en aquesta matèria.

Xarxa de tramvies

La proposta, de les que hi ha en marxa, que més transformaria el mapa ferroviari és el de la posada en marxa de la xarxa de tramvies, per a la qual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya té adjudicat des de final d’any la redacció dels estudis per analitzar la creació de quatre línies, entre les quals la del Bages i la del Pirineu. En el cas del tren-tramvia del Bages, que aprofitaria en gran part les línies existents de transport de potassa, ja existeix un estudi informatiu sotmès a informació pública l’any 2009. Per tant, el que ara s’està treballant és l’anàlisi per adaptar-lo i desenvolupar-lo amb el màxim grau de detall possible. S’analitzen els dos ramals des de Manresa: un cap a Súria i l’altre cap a Sallent, que actualment s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies, contemplant, en el segon cas, que en una segona fase pugui tenir continuïtat fins a Berga.

Així mateix, s’inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada. La longitud aproximada seria d’uns 38 km preveient els següents trams: sistema urbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada; ramal fins a Súria i ramal fins a Sallent i Berga. En tots els casos es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte i una anàlisi de la demanda.

En el cas del tren del Pirineu tindria una longitud aproximada de 57 km i s’analitza el traçat de connexió entre Andorra, la Seu d’Urgell i Alp, amb l’objectiu d’establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa. El tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Per a una bona connexió amb Barcelona caldrà, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l’altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts d’encreuament.

Connexió amb el Vallès i millors temps

També incidint en les línies de Ferrocarrils de la Generalitat, el Govern i la companyia pública van signar a final del 2021 el contracte programa (pla econòmic) per al període 2022-2026, que suposarà el desenvolupament en aquest període de diferents millores en l’àmbit ferroviari que afecten el Bages i l’Anoia. Són tres els projectes principals que han de tenir una incidència, més o menys directa, en aquestes dues comarques.

D’una banda, la connexió, a Barcelona, de la línia Llobregat-Anoia (que és la que té les seves capçaleres a Manresa i Igualada) amb la del Vallès. Això serà possible gràcies al perllongament de la línia que, provinent de la Catalunya Central, ara acaba amb una estació finalista a la plaça d’Espanya de Barcelona. Mitjançant un nou túnel entre Plaça Espanya i Gràcia que acabarà connectant les dues línies i que, per tant, aproparà més l’usuari del Bages i l’Anoia al centre de la capital catalana. Es preveu que entri en servei entre el 2026 i el 2027.

D’altra banda, en aquesta mateixa línia Llobregat-Anoia, Ferrocarrils es compromet a fer una millora dels serveis en el transport de viatgers, tot i que sense més concreció, que segons la companyia permetrà guanyar 25 milions de viatges l’any. Aquesta millora és la que inclou l’ambiciós projecte d’integració de la trama urbana de la línia a Manresa i també a Igualada.

Entre FGC i Renfe

El tercer projecte que es preveu dur a terme dins d’aquest marc econòmic i que afecta la Catalunya Central és la gestió per part de Ferrocarrils, a partir del 2024, de la línia Lleida-Manresa, ara a mans de Renfe. En aquest cas, el pla dissenyat preveu la contractació i el manteniment integral de nous trens per valor de 65 milions d’euros. Es volen duplicar freqüències de Lleida a Cervera i passar de les 6 actuals a 12. Fins a Manresa es passarà de 3 a 6 freqüències. Per això es compraran quatre trens i també es construirà una central operativa on es farà la gestió i manteniment tant dels dispositius d’aquesta línia com dels dos que té la de la Pobla i d’un tercer que s’ha encarregat per deixar-lo de reserva. Així, es vol transformar la línia R12 en dues línies contínues que passaran a dir-se RL3 Lleida-Cervera i RL4 Lleida-Manresa. Cal recordar que aquesta línia inclou, a banda de la de Manresa, les estacions de Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Calaf.

Un pla amb doble cara

Renfe, però, té el gran repte de transformació en el Pla de Rodalies dissenyat pel Ministeri de Foment, que es va presentar ara fa més de dos anys, per millorar la xarxa a Catalunya fins al 2030. Del que toca directament o indirecta al Bages, el que hi ha més avançat és l’encàrrec de la realització de quatre estudis informatius. Són els que fan referència a l’enllaç que s’ha de fer a Cerdanyola que es coneix com a salt de moltó; al nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el corredor del Vallès; i una nova estació del Prat de Llobregat i la de Terrassa Can Boada.

El salt de moltó és un enllaç a doble nivell que pretén resoldre un encreuament que ara mateix causa problemes de distribució de trànsit entre la línia de Manresa (R4) i la que va de Cerdanyola Universitat fins a Sant Andreu Arenal (R7). Ambdues conflueixen a l’entrada de l’estació urbana de Cerdanyola, però ho fan a un mateix nivell, el que comporta el que es coneix com un escanyament de la via, que limita la capacitat de la línia de Manresa, ja que es tradueix en intervals d’espera (en una línia que aquí ja va molt carregada perquè la freqüència de combois des de Terrassa és elevada) per fer possible la compaginació de trens de tots dos serveis. El que proposa el Pla de Rodalies (i del que se n’ha encarregat l’estudi) és remodelar aquesta bifurcació mitjançant un desviament a diferent nivell, que permeti una entrada més fluïda i millorar així la capacitat de la R4. La seva execució, però, difícilment es farà abans del 2025 si tenim present que només per a la realització d’aquests estudis s’ha fixat un termini màxim de dos anys.

Pel que fa l’altra actuació en estudi amb afectació directa a la línia de Renfe de Manresa a Barcelona, és la que fa referència a la construcció d’una nova estació a Terrassa (Terrassa Oest), que quedaria situada 1,3 quilòmetres al nord de la central [la més cèntrica] i donaria servei al barri de Can Boada. Quan es faci realitat, aquesta serà la primera estació que l'usuari del tren que des del Bages viatgi cap Barcelona es trobarà en entrar a la capital vallesana. Però és que, a més a més, el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 també detalla la previsió de l'estació Sabadell Oest-Can Llong, que quedaria situada a 1,5 quilòmetres de la de Sabadell Nord, i que farà que aquesta ciutat passi també en el futur a disposar de tres estacions.

Actualment, entre Manresa i la primera de les estacions d'entrada a Barcelona (Torre del Baró) hi ha un total de 16 punts d'aturada. Fins a la primera de les que es poden considerar centrals, la de la Sagrera, n'hi ha un total de 18. I fins a la de Plaça de Catalunya, que és el principal baixador, hi ha 20 estacions, a les quals s’afegiran a curt-mitjà termini les dues abans esmentades de Terrassa i Sabadell.

El túnel etern

El ministeri de Foment inclou entre les previsions d'inversió per a aquesta dècada la construcció del túnel del turó de Montcada a l'R4, tot i que fins ara no es disposa tan sols ni d'un estudi previ. Es tracta d'una infraestructura que fa una dècada i mitja que es reclama des del Bages, ja que es considera cabdal per contribuir a reduir d'una manera efectiva el trajecte en tren fins a l'àrea metropolitana i el centre de Barcelona. Es tracta d'una construcció que ha d'assumir el ministeri de Foment, que fins ara ha quedat en l'aire i sense un horitzó concret, però que el Govern català situa entre les intervencions clau en la millora i potenciació de la xarxa ferroviària. En el Pla Específic de Mobilitat del Vallès en quantificava la construcció en uns 185 milions d'euros. I s'hi descrivia que consisteix en la construcció d'un nou túnel per sota del Turó de Montcada (2,5 km) que «permetrà un estalvi de temps important en els desplaçaments entre Manresa i Barcelona». Es concreta que evitaria el pas de la línia R4 pel municipi de Montcada, on actualment realitza 3 parades, i que es preveu que serveis semidirectes des de Manresa utilitzin el túnel, realitzant parades únicament a Terrassa i Sabadell.