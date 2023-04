El santuari de Joncadella, a Sant Martí de Torroella, acollirà dilluns el tradicional Aplec de Pasqua, celebració que permetrà veure totes les millores que s’hi han realitzat al llarg dels últims dos anys. Sobretot, la instal·lació del conjunt de campanes i, més recentment, la restauració de l’altar de la Mare de Déu del Roser, que es va inaugurar a principi de març amb la benedicció i la descoberta d’una placa commemorativa.

El programa de l’aplec s’iniciarà amb el repic de campanes que donarà pas a l’esmorzar de germanor. A 2/4 d’11 començarà la missa presidida per mossèn Manel López i que comptarà amb els cants de la Coral Romança, que en acabat oferirà un concert. A la sortida, a les 12 del migdia, es farà l’actuació de l’Esbart La Verbena. La festa es reprendrà a 2/4 de 5 de la tarda amb una pregària mariana i, a continuació, hi haurà audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Manresa. L’aplec és organitzat per l’Associació Amics de Joncadella.