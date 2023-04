El millor xocolater del món l'osonenc Lluc Crusellas, guanyador del World Chocolate Masters 2022, ha posat a la venda per Pasqua una mona inspirada en el vi bullit bagenc Dolç de Foc Espurnes. Com era d'esperar, també ha recreat la figura amb què va ser guardonat amb el premi de la millor escultura gegant, la d’un elefant de 170 quilos i el seu exitós ou de dinosaure de xocolata. Coneix-les a fons:

Ouolla

Crusellas i l’exsommelier d’El Bulli i cofundador de Gallina de Piel Wines, David Seijas, tornen a fer la seva #NoMona. Després de l’èxit de la primera edició, l’any passat, ara llancen Ouolla, inspirada en el vi bullit Dolç de Foc Espurnes, que Seijas va llançar amb la família Roqueta (Abadal) el passat mes de juliol. Esdevenia la segona proposta del projecte “Dolç de Foc”, que va iniciar-se el 2016 i que pretén reinventar el concepte del vi bullit, elaborat tradicionalment per la família bagenca.

«És una proposta minimalista amb un ou de xocolata que simbolitza aquesta olla de colors de coure amb foc a sota, on concentrem el vi, per això el vi bullit surt d’allà. Té el just equilibri entre dolç i amarg i amb notes cítriques que l’acosten a la paleta aromàtica del vi», diu Seijas. Crusellas ha utilitzat xocolata amb llet amb una nota cítrica a llima. Es ven a shop.gallinadepielwines.com, El Petit Celler (Beethoven, 8, Barcelona), El Petit Paradís (Travessia Carril, 1, Girona) i El Carme (rambla de les Davallades, 21, Vic). El seu preu és de 35 euros.

Elefant

Lluc Crusellas celebra el triomf a París amb una edició limitada molt especial d’Elefant, la figura amb què es va proclamar campió del món. Aquella peça que va enlluernar el jurat està ara a l’abast de qualsevol. Això sí, es tracta d’una rèplica més petita que aquella obra espectacular que va donar la volta al planeta. Està elaborada amb xocolata negra i amb llet, pesa 1,5 quilos, fa 30 centímetres d’altura i és una rèplica exacta de l’elefant que va enamorar el jurat i el públic de París. Aquesta mona de Pasqua està a la venda a la pastisseria El Carme (rambla de les Davallades, 21, Vic). Costa 75 euros.

Dino-Ou

Una de les mones més exitoses de Crusellas és aquesta tan simpàtica i entranyable que permet veure l’evolució del famós ou de Pasqua però en format dinosaure. Una atracció per als més petits de la casa. Disponible a El Carme (rambla de les Davallades, 21, Vic) i Gurbi (Jacint Verdaguer, 20, Gurb). 38 euros.