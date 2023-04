El 80% dels habitatges que hi ha a Artés tenen més de 45 anys d’antiguitat, la qual cosa obligaria els seus propietaris a efectuar una Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) per comprovar la salut dels edificis si volen accedir així als plans d’ajudes de rehabilitació. A més, un de cada cinc habitatges del municipi està actualment desocupat. Són dues de les dades que mostren l’anàlisi del parc d’habitatge que ha fet l’Ajuntament artesenc, en el marc d’un pla de suport a la rehabilitació. Un objectiu (el de la rehabilitació) amb el que ja està treballant des de fa temps, conscient l’envelliment dels edificis i la desocupació és una de les problemàtiques que té el poble.

En aquest anàlisis es recull que actualment hi ha a Artés un total de 2.771 habitatges, dels quals 2.225 son els que superen aquest llindar dels 45 anys que marquen la necessitat de fer una inspecció tècnica certificada. Però, a més a més, hi ha àrees del municipi especialment envellides, com és el cas, lògic d’altra banda, del barri antic (que engloba carrers com el Barquera, Raval o Sant Víctor...) on el promig de construcció data de 1884, amb habitatges que superen els 170 anys d’antiguitat. A la zona del que es considera l’eix del nucli urbà (carrers Rocafort, Bruc, Diagonal...) el promig de construcció dels edificis data del 1987. En xifres absolutes, el nombre de pisos o cases desocupats (el 20% abans esmentat) és de 542, i s’estima que hi ha un 6% d’edificis habitats malgrat presentar un estat deficient o pràcticament ruïnós. D’altra banda, també és una dada rellevant d’aquesta diagnosis que prop del 90% son edifici de tres plantes o més sense ascensor.

El consistori vol incidir en què la rehabilitació «és un element vital en la salut dels edificis del nostre municipi», i posa l’accent en què «d’acord amb els estudis realitzats pel serveis tècnics d’Artés hem detectat que disposem d’àrees del municipi molt envellides». Alhora recorda que la propietat «és la responsable de tirar endavant la Inspecció Tècnica de l’Edifici i de mantenir els habitatges dignes per viure». Per aquest motiu, l’Ajuntament està incidint en els plans d’ajut que hi ha en marxa perquè aquests propietaris disposin de diferents recursos per poder afrontar una rehabilitació.

Conscient que el de l'estat i l'oferta de l'habitatge és un dels reptes del municipi, el consistori artesenc ja ha emprès al llarg d'aquest mandat diverses iniciatives com ara la creació, el 2019, de l'Oficina d'Habitatge Municipal, per gestionar la rehabilitació d'edificis, donar sortida al parc de pisos buits i evitar la degradació del nucli antic. O també plans d'ajut per a joves per afrontar temporalment una part de lloguer si s'emancipaven en un pis o casa del poble.

Ara, l'objectiu és incentivar que els propietaris d'immobles del municipi que estinguin envellits se sentin atrets i accedeixin als programes generals d'ajuts a la rehabilitació que hi ha en marxa.