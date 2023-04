Un total de 35 empreses han començat les sessions formatives per esdevenir un Punt d’Informació Turística del Bages. D’aquestes, n’hi ha 8 que s’adhereixen al programa PIT per primera vegada. La primera sessió d’aquest 2023 va tenir lloc al celler Les Acàcies d’Avinyó, que forma part de la Ruta del vi de la DO Pla de Bages.

Durant la jornada, es va exposar el programa PIT als nous adherits, es va presentar les diferents empreses participants i es va fer una dinàmica de treball a través de casos pràctics dedicats als diferents perfils de visitants que venen al Bages, amb l’objectiu d’oferir-los informació sobre l’oferta turística existent a la comarca per tal que la puguin traslladar als seus potencials clients. Finalment, els participants van fer una visita al celler. A la comarca del Bages hi ha més de 70 empreses (allotjaments, restaurants, comerços, biblioteques, equipaments públics, etc.) que compten amb l’acreditació PIT. El programa de Punts d'Informació Turística (PIT) permet que diferents equipaments i serveis vinculats al turisme esdevinguin un espai de suport i informació per als turistes que visiten la comarca, on puguin rebre informació sobre l’oferta turística existent i suport en l’organització de la seva estada. Aquests punts són també centres col·laboradors del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Es tracta d’un programa impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona i que al Bages s’executa a través de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal. Les empreses que segueixen aquest programa adquireixen coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca alhora que el programa els serveix d’espai de comunicació i relació amb les empreses de la comarca del sector turístic. L’objectiu de Bages Turisme és que la comarca pugui disposar del màxim número de Punts d’Informació Turística, ja que són de gran ajuda per al visitant. Tots els punts PIT acreditats poden trobar-se a la web de Bages Turisme.