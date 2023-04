Junts per Catalunya ha escollit Ester Ros per encapçalar la candidatura del partit per presidir la Junta de veïns i veïnes de l’ Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Martí de Torroella, al terme de Sant Joan de Vilatorrada, de cara a les eleccions del 28 de maig. En les darreres eleccions municipals del 2019 ja anava a la llista de Junts per Catalunya, i va sortir escollida vocal de la Junta d'aquesta pedania.

Ester Ros té 41 anys i es mare d’un fill. Va estudiar Administració i Finances, i Prevenció de Riscos Laborals a Manresa. Va néixer a Sant Joan de Vilatorrada, on va estar vinculada a entitats com la Verbena o l’ Escola de Música, però des de fa 15 anys viu a Sant Martí de Torroella, d’on són els seus pares i les arrels familiars.

Ros es defineix com "una persona molt entregada en allò que faig i em crec Sant Martí al dos-cents per cent. M’estimo Sant Martí i tot el temps que hi dedico em reporta una gran satisfacció que em retorna multiplicada per deu, perquè la gent sap valorar sobradament les persones que es mouen per millorar el seu entorn". Assegura que se sent "molt il·lusionada i amb moltes ganes de continuar treballant pel poble" a l'assumir el nou repte, i avança que ja té tancat l’equip que l’acompanyarà i que presentarà en breu

Per la seva banda, l'alcaldable de Junts a Sant Joan per als comicis del 28 de maig i president local del partit, Eduard Mata, apunta que Ester Ros "és la candidata ideal, té molta experiència en la gestió i funcionament de l’EMD i sempre ha estat una persona molt implicada amb Sant Martí i amb tot el què s'hi fa, sovint com a promotora d’ activitats que creu que necessita el poble". Així mateix, Mata recorda que "com a vocal de la Junta ha tingut un compromís i una constància en el seguiment i compliment de tot allò que s’ha tirat endavant des de l’EMD, demostrant el seu grau de responsabilitat els darrers 4 anys".

L’EMD de Sant Martí, situada entre Sant Joan i Callús, és una de les 58 que hi ha a Catalunya. Són entitats municipals de menor entitat que el municipi, però que poden exercir autonomia pròpia en determinats àmbits i àrees. També gestionen una part del pressupost municipal que va en proporció als habitants de l’EMD. A Sant Martí hi viuen unes 210 persones actualment.