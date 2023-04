El Passeig de Ramon Vall serà de nou l’artèria principal de la Fira de Primavera de Navàs, que tindrà lloc els dies 22 i 23 d’abril, coincidint amb la Diada de Sant Jordi. El comerç i la promoció del municipi són els eixos principals d’un certamen que, en aquesta edició, presenta un extens programa d’actes culturals i literaris, on destaca el protagonisme dels autors i artistes locals.

El certamen multisectorial comptarà com de costum amb una àmplia representació del sector de l’automoció, juntament amb la maquinària agrícola que, el dissabte i el diumenge, compartiran l’espai del passeig amb les parades d’alimentació, artesania i tota mena de productes alimentaris i artesanals. Durant els dos dies de la fira, hi haurà espectacles, tallers, concerts i exhibicions per a públics de totes les edats.

A més, enguany la cita inclou un seguit d’actes i activitats culturals organitzades i dirigides per artistes locals. En aquest sentit, hi haurà la Fira del llibre de Navàs, dissabte a la plaça Catalunya, amb autors i autores navassencs i navassenques Maria Estruch, Quim Pujolar, Isaac Guilà i Xavi Mas Craviotto, amb una zona de jocs i lectura i un espai de pintura amb Valentí Gubianas i una zona d’il·lustració amb Marina Juanet.

També hi haurà espectacles infantils i juvenils, portes obertes al Centre Enoturístic del Pla de Bages i al Traster de la Festa Major, presentació de llibres, teatre al Casal Sant Genís, concerts al passeig i a la pista Sant Jordi, plantada de gegants i sardanes, entre altres. Amb tot això, enguany també es recupera l’espai de la Penya Malaguista i s’incorpora una nova zona amenitzada per La Faràndula. A més, durant tot el cap de setmana de la Fira de Primavera, diversos establiments de restauració del poble oferiran un «Àpat de Fira».

Campanya comercial «Somnis»

Paral·lelament a la fira, els establiments de Navàs organitzen la campanya comercial «Somnis». Del 17 d’abril al 6 de maig, comprar als comerços adherits permetrà als clients participar al sorteig de 52 xecs regal valorats en 100 euros cadascun. El sorteig es farà a partir de 8 de maig i es repartiran un total de 5.200 euros.