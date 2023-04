El jurat dels Premis Fundació Lilly de Recerca Biomèdica 2023 ha reconegut en la seva XXI edició d'aquests guardons a la investigadora bagenca Nuria López-Bigas en la categoria de recerca biomèdica preclínica. López-Bigas, que és professora de recerca ICREA al IRB Barcelona, ha estat distingida per les seves recerques pioneres utilitzant noves aproximacions bioinformàtiques avançades i d'intel·ligència artificial per a identificar processos generadors de mutacions i desenvolupar metodologies per a identificar mutacions implicades en el desenvolupament del càncer.

Les seves aportacions són claus, tant en el context de la recerca dels processos d'acumulació de mutacions en cèl·lules tumorals, com en el desenvolupament d'eines bioinformàtiques com boostDM, una eina d'intel·ligència artificial inspirada en la biologia evolutiva, o Cancer Genome Interpreter, que permet identificar mutacions impulsores de càncer i biomarcadors a fàrmacs en tumors individuals. Aquest últim projecte tindria aplicació directa en la medicina oncològica de precisió personalitzada en l'àmbit hospitalari. Així mateix, el seu grup estudia els efectes de la quimioteràpia en l'ADN de les cèl·lules dels pacients amb càncer i han identificat les signatures mutacionals que produeixen els tractaments habituals de quimioteràpia. López-Bigas, a més, grans consorcis internacionals com PROMINENT, un projecte dirigit a comprendre les primeres etapes del desenvolupament del tumor i que conduirà a noves estratègies de prevenció del càncer; i CGI-Clinics, per a implementar i sistematitzar la interpretació dels genomes de tumors per a la medicina personalitzada del càncer. La bagenca rebrà el guardó el pròxim 26 de juny en un acte institucional.