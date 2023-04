Una nova organització dels professionals del CAP de Santpedor que Salut vol que serveixi d'experiència i prova pilot per poder-la aplicar a d'altres centres ha provocat una reacció en contra dels responsables del sindicat La Intersindical, que han convocat una mobilització davant del CAP de Santpedor, de tot el personal, de la resta de sindicats i de les entitats, partits i veïns del poble que ho desitgin el proper 11 d'abril a 2/4 de 2 del migdia davant del CAP. Els sindicalistes consideren que s'està preparant un procés de privatització, amb externalització de serveis. El departament de Salut, per la seva banda, manté que es tracta d'un nou model d'organització interna de l'equip d'atenció primària, sempre sota el paraigües de l'Institut Català de la Salut (ICS), com fins ara. La proposta s'està elaborant per poder-la posar a la pràctica en el moment en què Santpedor tingui la seva pròpia Àrea Bàsica de Salut (ABS), que actualment comparteix amb Navarcles i Sant Fruitós de Bages.

Aquest canvi de gestió hauria de portar es equips sanitaris a treballar de manera més autònoma i amb més capacitat de decisió, segons han indicat fonts de l'ICS, amb un model que encara està "en una proposta embrionària", segons han apuntat fonts del departament de Salut. Que han aclarit que no hi ha canvis pel que fa a la cartera de serveis que ara ofereixen. El departament espera que un nou model amb més autonomia pogués aportar una major estabilitat de la plantilla de professionals, que es podrien sentir més compromesos amb un projecte que els impliqués més en la gestió. El departament de Salut ha fet públic un comunicat aquest divendres en el que indica que "davant les mobilitzacions i manifestacions entorn a una possible privatització de l’equip d’atenció primària de Santpedor, el departament de Salut vol aclarir que no hi ha previst en cap forma jurídica un procés de privatització d’aquest equip. Tot el contrari, l’equip ha manifestat la seva voluntat de buscar un millor sistema de treball davant l’alta rotació de professionals". I afegeix que és per això que "sota el paraigües de l’ICS, s’està estudiant com a prova pilot a Santpedor i en el marc de la nova ABS Santpedor, la possibilitat que els mateixos professionals facin una proposta de treball que permeti als equips d’atenció primària una major capacitat de decisió i autogestió en termes d’organització, sempre des de l’àmbit públic". El departament i l'ICS estan interessats en arribar a una definició de la proposta. "És una bona notícia que els equips facin propostes que ajudin a millorar l’assistència de la ciutadania i que s’impliquin en els municipis com, de fet, fa l’EAP Santpedor, pioners en l’estudi de salut i creació d’un pla de salut municipal així com també en la implementació d’iniciatives, activitats i tallers que impliquen al municipi per a la millora de la salut", segons el mateix comunicat.