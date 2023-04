Sallent canvia a última hora la constructora de la residència per haver presentat documentació errònia

Canvi de plans a última hora en l’adjudicació de l’obra de la futura residència de Sallent. L’Ajuntament ha pogut comprovar que l’empresa que la mesa de concertació va proposar al ple del març com a adjudicatària per haver obtingut la major puntuació entre les tres aspirants, Vesta Rehabilitació, va presentar documentació errònia que li permetia guanyar posicions en la licitació. Davant d’això, el consistori, que ja ha anunciat que emprendrà accions legals contra la constructora, ha hagut d’aprovar una nova proposta d’adjudicació, en aquest cas a Cots i Claret, la segona classificada.

L’acord es va prendre en el darrer ple, aquest dimecres al vespre, per unanimitat de tots els grups, i un cop es comprovi la idoneïtat de la documentació requerida a la nova empresa es procedirà a l’adjudicació definitiva i a la signatura del contracte d’obres. Mentrestant, s’ha obert la via judicial contra Vesta Rehabilitació «perquè el tema és molt greu», apunta l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Segons es va exposar al ple, l’empresa hauria mentit en relació al criteri de licitació que puntua per haver executat obres d’hospitals, residències o centres d’atenció primària superiors als 5.500 metres quadrats. La constructora pretenia acreditar-ho amb la documentació presentada, però la mesa de concertació es va adonar que no era verídica arran d’un requeriment presentat per Cots i Claret tres dies després que el ple aprovés la proposta d’adjudicació. La mesa ho va poder corroborar amb els informes demanats a l’Ajuntament d’Esplugues, on la constructora va executar l’obra que deia però en realitat no arribava als 500 metres quadrats. Precisament, aquest punt és el que havia decantat Vesta Rehabilitació com a empresa més ben posicionada, segons va explicar el secretari municipal, que també apuntava «la gravetat» dels fets, i va dir que «ja s’han posat en coneixement de les autoritats que pertoquen». Hi afegia que l’empresa ha admès «errors materials» en la documentació, i que s’ha retirat de la licitació.

Tots els grups municipals han fet pinya al voltant d’aquesta qüestió amb voluntat que les obres de la residència puguin començar el més aviat possible, si bé el portaveu de Junts, David Saldoni, a l’oposició, va retreure al govern d’ERC haver volgut «córrer massa» amb l’adjudicació anterior «quan ja hi havia rumors que hi havia algun problema» amb la documentació presentada, «i enlloc de frenar i mirar-ho bé es va prémer l’accelerador». L’alcalde, Oriol Ribalta, va negar les presses i va dir que «si n’hi hagués hagut, hauríem fet mans i mànigues per començar les obres abans de les eleccions [municipals], i en canvi hem estat prudents i no ho farem tot i que estem en el moment més a prop que mai per iniciar-les».

Un camí d’entrebancs

La necessitat de buscar una nova empresa un mes després d’haver-ne triat una per construir la residència, ha estat un nou petit escull en un llarg periple que arrossega aquesta obra des de fa més d’una dècada. Després dels problemes d’inundabilitat que van obligar a refer el projecte i resituar el futur equipament uns metres més lluny del riu, el procés de licitació ha resultat ser una nova cursa d’obstacles. La primera va quedar deserta perquè cap empresa es va presentar a concurs, i advant d’això es va optar per augmentar un 20% el pressupost previst per fer l’oferta més atractiva malgrat sigui un problema afegit al finançament a què s’haurà de fer front per poder cobrir els més de 8 milions que costarà ara l’obra. En aquesta segona licitació es presentaven tres empreses, i si no hi torna a haver imprevistos d’última hora, finalment serà la segona més ben puntuada la que acabarà executant el projecte.