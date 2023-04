La intenció del departament de Salut es constituir, amb metges i infermeres de Santpedor, una empresa, el que es coneix com a Entitat de Base Associativa (EBA), perquè gestioni el Centre d'Assistència Primària del municipi, segons ha explicat a aquest diari Edu López, representant del sindicat La Intersindical a la Catalunya central. El sindicat, que ha estat el que ha donat a conèixer la voluntat de l'administració de crear un nou model en aquest municipi, considera que una EBA és una empresa constituïda majoritàriament pel personal mèdic, "una proveïdora privada". El departament de Salut va explicar divendres en un comunicat que es volia fer una prova pilot a Santpedor amb la intenció d'estendre-la posteriorment a més municipis i defensava que el nou model, que no especificava, havia de permetre avançar els professionals en autonomia, la qual cosa havia de tenir com a conseqüència una major estabilitat de la plantilla.

El departament de Salut voldria fer coincidir aquest nou model de gestió amb una reorganització sanitària, que passaria per dividir l'actual Àrea Bàsica de Salut (ABS) Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor en dues àrees, Sant Fruitós-Navarcles per una part i Santpedor per l'altra. La Intersindical assegura que l'Institut Català de la Salut (ICS) ja permet gestions autònomes al centres, però defensa que hi hagi sempre una gestió pública. La proposta de Santpedor podria haver sorgit d'alguns dels mateixos professionals del centre, però la Intersindical diu que no té el suport de la plantilla i que la proposta en aquests moments és minoritària.

La protesta de la Intersindical i l'anunci d'una mobilització per dimarts al migdia (a 13.30h al CAP de Santpedor) ha fet moure fitxa a Salut i a l'ICS. El sindicat havia demanat una reunió amb la gerència de l'ICS, però la primera resposta que els va donar la responsable de l'ICS a la Cataluya central, la doctora Anna Forcada, sempre segons el sindicat, era que en el mateix moment de rebre la petició de reunió "s'havia assabentat" de la proposta i que "no" tenia més informació, però la demanava. En les últimes hores de dijous, el darrer dia feiner abans del llarg cap de setmana, hi va haver canvis i la mateixa Anna Forcada va acabar convocant una reunió de la Junta de Personal, on hi ha tots els sindicats representats, per dimarts a les 12h, abans de la concentració de la Intersindical, argumentat que tenia informació que podria ser de l'interès dels treballadors.

La Intersindical no només està d'acord ni amb la proposta de creació d'una EBA ni amb la divisió de l'actual ABS en dues, si no es modifiquen, sobretot els criteris econòmics. Per a Edu López, representant del sindicat, no es pot plantejar passar d'una a dues àrees amb el mateix pressupost, com els ha anunciat l'ICS, i el portaveu del sindicat afirma que per la mateixa raó (poblacional) que s'indica que Santpedor ja pot tenir la pròpia ABS, també la podria tenir Navarcles. A la reunió amb Forcadas hi han estat convocats ,La Intersindical al costat dels actuals representants dels treballadors sanitaris de la regió central, Metges de Catalunya, CCOO, UGT, IAC-CATAC i SATSE. La Intersindical manté la convocatòria de concentració per al proper dimarts.