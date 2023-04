Esperanza Prieto: "Era instructora en un gimnàs i ara no puc saltar"

Esperanza Prieto, de 45 anys i veïna d'Igualada, sospita que va passar la covid just abans del confinament general del març del 2020. Aleshores pensava que era una grip però l’evidència de la covid s’hauria acabat confirmant després d’estar tot un mes «molt malament» a casa, «sense gust ni olfacte i m’ofegava. És com si m’hagués passat un camió per sobre». Recorda que «tenia febre, no menjava i vaig arribar a perdre deu quilos». I a partir d’aquí explica que arrossega un dolor de cames «bestial», tot i que li ha anat disminuint. Ha tingut recaigudes, de manera que s’ha reincorporat dues vegades a la feina però ha hagut de tornar a agafar la baixa, i continua sentint-se fatigada. Diu que amb covid persistent «tenim una energia i quan s’acaba ja no en tens més. He de descansar molt més que abans». A banda d’infermera, era instructora de ciclisme indoor i de pilates en un gimnàs, «i ara em trobo que no puc saltar, em falta impuls. És com una desconnexió, com si n’hagués de tornar a aprendre». I també li han quedat seqüeles d’allò a nivell cognitiu. «A vegades no em surten les paraules, i si estic llegint haig de descansar tot sovint perquè em distrec molt».

Tot plegat l’ha portat a fer rehabilitació i a apuntar-se al programa de Covi-AI, «que m’ha ajudat molt a sentir-me segura amb dades objectives sobre el meu estat». Parla d’una altra seqüela, com és l’acceleració de la freqüència cardíaca que ha après a gestionar a partir dels consells que rep de l’aplicació. Diu que si la seva freqüència habitual «era de 58, 60,62... perquè sempre he fet esport, ara se’m posa a 130 i tan sols pujant escales». És a partir d’aquestes dades «que t’adaptes», sense fer tant esforç o aprenent tècniques de respiració «respirant i respirant fins a calmar-te».