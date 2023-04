Ivan Latorre: "Gràcies a aquest estudi he descobert que tinc apnea"

Molta fatiga, fins al punt que «hi ha dies que em trobo cansat com si hagués fet dues maratons seguides». És la principal seqüela que li ha quedat a Iván Latorre, de 42 anys i de Sant Vicenç de Castellet de la darrera covid que va passar ara fa un any. Ja n’havia patit una altra anteriorment, però només amb algunes dècimes de febre, i en canvi, amb aquesta segona «vaig estar una setmana amb molta febre, sense poder-me aixecar del llit i ni tan sols m’entrava el menjar». Fa manteniment elèctric, però des d’aleshores que no ha tornat a treballar.

Arran de la malaltia diu que té dolor muscular i a les articulacions, i «hi ha dies que m’aixeco al matí i no puc ni agafar un got d’aigua perquè em fa mal la mà». Tot plegat, l’ha convertit en un pacient del programa amb intel·ligència artificial que està duent a terme l’ICS Catalunya Central, i és gràcies a aquest estudi i als mesuraments amb el rellotge «que he descobert que tinc apnea a les nits». De moment no rep tractament perquè està pendent de més proves amb l’especialista, però si que es tracta d’algunes al·lèrgies que atribueix a la covid. «Voldria una solució per poder tornar a fer el mateix d’abans», com ara «sortir amb el gos a caminar els 8 quilòmetres diaris que feia». De moment aquesta solució no l’ha trobada «perquè no n’hi ha una sinó que és un conjunt de coses», però «amb aquest programa he après a gestionar una mica més aquesta fatiga i l’ansietat amb exercicis de respiració i sense haver de prendre medicaments». Per tot plegat, diu que està satisfet «pels consells que dona» l’aplicació i per saber «què puc fer i què no per no arribar al final del dia esgotat».