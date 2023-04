El programa d'entreteniment TANvisió torna a Navarcles en el marc del desè aniversari del Centre Cultural la Creueta. Es tracta d'un format d’entreteniment que s’emetrà en streaming per YouTube i que es podrà veure de forma presencial a l’Auditori del municipi. L’esdeveniment és completament gratuït i tindrà lloc el proper diumenge 16 d’abril a les 17.30 hores. TANvisió vol posar en valor Navarcles a través d’algunes de les personalitats que més estan destacant del municipi, com per exemple, la tiktoker Maryam que acumula 1,7 milions de seguidors a la xarxa social xinesa.

El show mesclarà entreteniment amb dosis d’informacio. I no només això, sino que s’esperen reportatges, música en directe, concursos i moltes sorpreses més durant tota la vetllada. L’acte serà conduit pel periodista navarclí Marc Morera i ha assegurat que “volem oferir una forma d’entreteniment diferent per a la gent del poble. Pràcticament totes les persones que apareixen i col·laboren en aquest projecte són de Navarcles. Amb aquest show volem atrapar els més joves”. TANvisió va néixer per la Festa Major d’Hivern del febrer de 2021 durant les restriccions de la pandèmia per la covid. Davant la impossibilitat d’aquella època de reunir un gran nombre de persones es va optar per un projecte híbrid que es pogués viure des de casa i pogués aplegar el 30% de l’assistència a l’Auditori. La primera edició va tenir molt bona rebuda per part del públic. Per això, l’Ajuntament ha volgut tornar a apostar per aquest format. Les entrades ja estan disponibles al web navarcles.fila12.cat i són completament gratuïtes.