Protestes al CAP Santpedor per la privatització del servei, que Salut nega en rotund

Més contundència per garantir que es mantindrà un servei públic al CAP de Santpedor. Amb aquesta reivindicació, una cinquantena llarga de persones s’han concentrat aquest dimarts al migdia davant l’ambulatori d’aquesta població bagenca per reclamar al departament de Salut i a l’ICS «una declaració clara i contundent per escrit» reafirmant la voluntat de no cedir la futura ABS «a cap mena de privatització». La convocatòria la feia el sindicat La Intersindical per la sospita reiterada d’una privatització encoberta del servei. El departament ho nega de totes, totes, però el sindicat no se’n refia i demana més precisió.

La concentració, que ha aplegat representants sindicals, partits i personal sanitari, s’ha fet coincidint amb la reunió que aquest mateix dimarts s’ha mantingut per part la gerent del Servei Català de la Salut, Alba Oms, i la direcció de l’ICS, encapçalada per Anna Forcada, primer amb els sindicats i després amb els professionals afectats. En aquesta trobada s’ha reiterat la voluntat institucional d’encarar el futur desdoblament que es pretén dur a terme a l’actual Àrea Bàsica de Salut separant Sant Fruitós i Navarcles per un costat, i Santpedor i Castellnou per l’altre, «amb noves fórmules d’organització». Una proposta que el departament vol que treballin els mateixos professionals de l’equip de Santpedor, i reiterant (com ja va anunciar fa uns dies en un comunicat) que sigui «sempre sota el paraigües de l’ICS» i, per tant, «dintre el sistema públic de salut». A més, serviria de prova pilot per a l’organització d’altres ABS, considerant-ho com «una oportunitat» de cara a «un procés de transformació del sistema que requereix el moment actual», segons ha apuntat Alba Oms, que ha agraït «que els professionals facin propostes i treballin aspectes que poden millorar el servei i l’atenció a la ciutadania». Per la seva part, Anna Forcada, de l’ICS s’ha compromès a acompanyar els professionals «i donar eines de gestió per revisar maneres de funcionar que ens permetin donar un millor servei en aquesta prova pilot», amb un marge per treballar el projecte fins a l’estiu.

Malgrat aquestes declaracions, La Intersindical sosté que «en cap moment no han dit de forma contundent que això no es privatitzarà, i és perillós perquè es deixa una porta oberta a fer-ho», sosté el seu portaveu a la Catalunya Central, Edu López. «Hem demanat que s’aixequés l’acta amb dos punts molt senzills: que es manifestessin en contra de la privatització, i que aquest escrit el traslladessin als treballadors, a les forces sindicals i a la població», afegeix.

La Intersindical troba bé que es plantegin nous models organitzatius, però entén que «el reglament de règim intern de l’ICS ja ho permet, sense que calgui cap projecte embrionari», sosté López. Enlloc d’això, el sindicat tem que acabi prosperant un model cooperatiu amb ànim de lucre per proveir el servei, o sigui, una Entitat de Base Associativa de la qual assegura que té constància que s’havia plantejat, per bé que el departament tornava a insistir aquest mateix dimarts que aquesta fórmula no es contempla i que només s’acceptaran sistemes organitzatius públics i sota el paraigües de l’ICS.

En la concentració s’ha llegit un manifest en la mateixa línia que expressava López, i en què també es demana «que s’augmenti la dotació de personal, que es millorin les condicions laborals de totes les professionals, i que abans de tirar endavant qualsevol projecte s’informi la representació sindical de les treballadores».

Una moció al ple

A través del grup municipal de la CUP, La Intersindical impulsarà una moció en el ple ordinari que s’ha de celebrar aquest dimarts al vespre contra una possible privatització de l’ABS Santpedor. L’objectiu és que l’Ajuntament bagenc manifesti el seu compromís amb la defensa dels serveis públics oposant-se a qualsevol forma de privatització i vetlli perquè la gestió segueixi sent totalment pública a través de l’ICS. Reitera, entre altres coses, que «les usuàries de l’ABS Santpedor mereixen un servei de qualitat amb la implicació de les administracions i sense intermediaris privats».