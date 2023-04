A Sant Salvador de Guardiola, al Bages, hi ha més de 100 hectàrees de bosc -l'equivalent a 100 illes de l'Eixample- afectades per la Diplodia, una plaga que deixa els pins tocats de mort. És la zona més afectada del Bages i gran part de les hectàrees estan en urbanitzacions. Per tant, si no es tallen, el risc d'un incendi forestal és molt gran i, encara més, a les portes d'una de les pitjors campanyes que es recorden per la greu situació de sequera. Per això, ara s'estan buscant els propietaris del bosc afectat amb la intenció de començar a tallar els arbres en 15 dies. "Massa tard", lamenta el president de l'associació de propietaris de la zona, Carlos Súnico. La Diputació de Barcelona subvenciona la tala d'arbres amb 170.000 euros.

Les fortes pedregades de finals d'estiu, l'any passat, van ferir milers de pins de la Catalunya central i això va afavorir l'expansió de la Diplodia, un fong que viu de manera latent a l'arbre i el pot arribar a matar. Ho fa perquè el va afeblint i el deixa vulnerable davant de qualsevol factor extern com, per exemple, l'atac d'un insecte. Al Bages, la zona amb l'afectació més greu és a Sant Salvador de Guardiola, a la falda de Montserrat. Aquí hi ha més de 100 hectàrees de bosc afectat i molts arbres estan en urbanitzacions, a tocar de cases i coberts. L'única solució per evitar la propagació del fong i reduir el risc d'incendi és, segons Montserrat Pujol, de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, tallar-los. Però fer-ho no és fàcil perquè primer s'han de localitzar els propietaris i, a més, tallar els arbres pot anar dels 1.500 euros per hectàrea als 6.000 euros. La Diputació de Barcelona, mitjançant BOSCAT, està intentant localitzar els propietaris forestals. Subvencionarà els treballs amb 170.000 euros i té previst començar-los en dues o tres setmanes. Amb aquests diners, es podrà actuar a la meitat de les hectàrees. De moment començarà tallant els arbres dels propietaris que ja formen part de l'associació de propietaris forestals de l'entorn de Montserrat. El seu president, Carlos Súnico, lamenta que es va "massa tard" i denuncia falta d'ajuts per gestionar el bosc. En aquest sentit, recorda que el risc d'un gran incendi "de punta a punta de Catalunya" és evident i afegeix que l'única solució és mantenir el bosc gestionat. "Quan això passi caldrà buscar el responsable: l'administració", ha afegit. La Diplodia augmenta el risc d'incendi i ara mateix, a les portes d'una de les pitjors campanyes forestals, el perill és "evident". "L'arbre afectat és com un llumí. Amb els boscos tan secs, si no es treu el llumí, se'ns munta la tempesta perfecta", subratlla Súnico.