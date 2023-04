L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages rebrà una subvenció de 449.260 euros dels fons Next Generation per a les obres de rehabilitació de l'antic Ajuntament, i que l'han de convertir en un nou equipament municipal destinat a les entitats locals i al jutjat de pau. Els treballs, que ja han començat, es preveu que estiguin enllestits al llarg de l'estiu, i els nous ajuts suposen una injecció que permetrà cobrir més de la meitat del seu cost.

L'Ajuntament va presentar el projecte de rehabilitació d’aquest històric edifici al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per tal d’accedir a una línia de subvencions del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) i el projecte ha estat acceptat. Les obres de rehabilitació d'aquest edifici es van adjudicar per un import de 754.325 euros, i gràcies a l’acceptació del projecte presentat, el consistori podrà executar els treballs per 305.000.

La línia d’ajuts del programa PIREP va destinada a finançar projectes de rehabilitació d'equipaments amb l'objectiu que aquests millorin la seva eficiència energètica, la sostenibilitat, l’accessibilitat i l’habitabilitat i seguretat. En aquesta línia, les obres d’aquest nou equipament contemplen millores energètiques que s'adeqüen a aquesta línia d'ajuts com són la substitució de la coberta, el canvi de tota la fusteria, la instal·lació de nous elements aïllants o la renovació total dels dispositius de fred i calor, d'il·luminació o d'estalvi d'aigua. També destaca la instal·lació solar fotovoltaica de 5kWn que s’ubicarà a la coberta. La previsió és que aquest conjunt de millores suposin un estalvi energètic d'un 88,08%, una xifra molt superior al 30% que requeria aquesta línia d'ajuts.

Les obres de rehabilitació d’aquest edifici avancen a bon ritme i des d’aquest mes de març ja s’han fet més visibles per a la ciutadania amb la instal·lació del rellotge a la façana principal, reproduint el que havia marcat les hores històricament a l’edifici consistorial.