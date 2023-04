La Fira d’Artés tornarà a omplir d’activitat els carrers del municipi aquest cap de setmana amb una setantena d’expositors entre l’espai comercial del passeig Diagonal, i l’artesania i les parades de firaires del carrer Balmes i l’eix que comformn la plaça Sant Cristòfol i el carrer Barcelona.

El certamen arriba a la 62a edició i enguany tindrà la mobilitat sostenible com a un dels eixos centrals. Així, la principal novetat entre els expositors serà la incorporació de bicicletes, i també hi haurà xerrades sobre alternatives a la crisi energètica, mobilitat elèctrica i sobre canvi climàtic i grans incendis forestals. Així mateix, s’han previst dos tallers; l’un sobre producció d’energia pedalant i l’altre sobre recàrrega de vehicles amb energia solar.

En concret, la fira comptarà amb 32 expositors a l’espai comercial i amb una quarantena destands d’artesania i parades. Tot i haver-hi un descens en el nombre d’expositors dedicats a l’automoció (quatre menys que al 2022), es manté l’espai expositiu dedicat a aquest sector, i les empreses que han optat per ser-hi un any més, hi participaran amb més vehicles que en l’anterior edició. Quant al sector agrari, hi haurà una quinzena d’expositors de maquinària agrícola i forestal. En el seu conjunt, a l’espai multisectorial s’hi trobaran empreses dedicades a assegurances, purificació d’aigua i aire; i d’altres novetats.

Cervesa artesana a la plaça de l’Església

Un altre dels espais que torna ja plenament consolidat al recinte firal és la fira de la cervesa artesana, a la plaça de l’Església, amb la participació de quatre elaboradors, i l’espai sobiranies, dedicat a la promoció de la sobirania alimentària i energètica. Obrirà dissabte i diumenge a partir de les 12 del migdia i diumenge comptarà amb les actuacions musicals de Laura Flores, a la 1, i de i Sal i Pebre, a les 6 de la tarda.

Més xerrades

La xerrada inaugural d’enguany anirà a càrrec de la comunitat Opcions, cooperativa que promou el consum conscient. Serà divendres a 2/4 de 9 del vespre a Cal Sitges i donarà el tret de sortida al certamen. Dos dels seus membres parlaran sobre «alternatives socioeconòmiques davant la crisi ecosocial», en format conversa-debat.

L’endemà, a les 11 del matí, el complex cultural Cal Sitges acollirà la taula rodona «Viabilitat i reptes de la implantació del vehicle elèctric». Hi participaran José Rodríguez, responsable de mobilitat elèctrica de la Federació de Gremis instal·ladors Elèctrics de Catalunya; Domingo Comas, president de la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya; Jordi Cunill Solà, Professor titular d’enginyeria elèctrica i energies renovables de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i Josep M. Soler. President Montepio Manresa-Berga. L’acte s’organitza en col·laboració amb l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA), Xavier Gual, que conduirà el debat.

Finalment, Unió de Pagesos organitzarà la xerrada de la tarda, amb el títol «Pagesia i territori: cap a on anem? Canvi climàtic i grans incendis forestals». Hi participaran Emili Dalmau, sergent dels GRAF dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i un membre de la Fundació Pau Costa. Serà a Cal Sitges, a 2/4 de 6 de la tarda.

També hi haurà cultura popular, exposicions, i espectacles infantils, entre altres.