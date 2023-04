Els investigadors del grup de recerca FEHM (Freshwater Ecology, Hidrology and Management) de la Universitat de Barcelona (UB) han alertat de la que consideren greu situació del sistema del parc i asseguren que està en perill la supervivència dels peixos. L’ecòleg Narcís Prat ha assegurat que «mai havíem vist un escenari com aquest a la primavera», en unes declaracions a Catalunya Informació. Prat ha afegit que és «com si fóssim al més d’agost».

Prat ha declart a aquesta emissora que «mai havíem tingut un hivern i una primavera en què baixés tan poca aigua pel riu» i ha afegit que si no plou «ens quedarem sense peixos». En aquest sentit ha exposat que «nosaltres patim per si tindrem aigua a l’estiu, però hi ha milers d’espècies que viuen a les rieres (peixos, molusc, insectes o granotes) que pateixen moltíssim».

Els investigadors han analitzat la riera d’Horta i han vist que la situació és la mateixa que hi pot haver a la riera de Mura i a la de Rellinars, que desenboquen al Llobregat.

Prat planteja que totes les cases de les urbanitzacions tinguin recollida d’aigües pluvials i que les granges de porcs tractin les aigües que fan servir per poder-la reutilitzar. I s’ha mostrat contrari a mantenir el sistema de canals que hi ha als rius, que impedeixen que l’aigua circuli per les lleres.