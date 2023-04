La CUP de Navàs recupera l’exalcalde Jaume Casals com a cap de llista per revalidar l’alcaldia

La CUP de Navàs reincorpora l’exalcalde Jaume Casals com a cap de llista de cara a les eleccions del proper 28 de maig. Així ho ha fet públic aquesta formació en la presentació de la candidatura, aquest divendres al vespre davant d’un centenar de persones, al Centre Enoturístic del Pla de Bages.

Jaume Casals i Ció (conegut popularment com Tai) va arribar a l’alcaldia el 2011, la primera vegada que la CUP es presentava a Navàs, gràcies a un pacte amb ERC, i la va revalidar el 2015 amb majoria absoluta. En el mandat actual, Casals anava de número 3, i va entrar de regidor perquè la CUP en va obtenir 5 (igual que ERC, amb qui ha compartit alcaldia). Tanmateix, va renunciar a l’acta un any després per motius de feina. Actualment està exercint de professor de llengua catalana

El lideratge de Casals ha estat una incògnita fins a última hora, després que l’actual alcalde, Genís Rovira, va anunciar fa un parell de mesos que no es tornaria a presentar. L’alcaldable ha definit la llista que l’acompanyarà com «una barreja perfecta d’experiència i energia, formació i atenció, esperança i futur, educació i associacionisme cultural i esportiu», una llista feminitzada i renovada, però amb l’experiència dels regidors i regidores actuals. A més, s’ha mostrat convençut que la «CUP traurà uns bons resultats», ja que «la feina ben feta que portem fent des del 2008 [quan es va crear la formació a nivell municipal] ens avala», destacant la reducció del deute, la preservació del patrimoni, la potenciació del comerç de proximitat i els productes locals, la defensa del territori, la cohesió entre nuclis, la millora de les condicions laborals, la municipalització de serveis o el treball per una societat més justa i igualitària.

En l’acte també s’ha fet balanç d’aquests 4 anys. Tant Genís Rovira com la regidora d’Habitatge, Economia i Participació, Marina Potrony, han destacat la creació de la regidoria de feminismes i d’habitatge, la compra del Mercantil, la construcció del Traster de la Festa Major, la reforma de pisos d’emergència social, la creació del segell de qualitat «Fet a Navàs», la homogeneïtzació del Porta a Porta a tot el municipi, la potenciació del Raig com a espai per joves, la millora del Casal de la Gent Gran o la millora en la transparència, entres altres. També han destacat la manera com han treballat els cinc regidors de la CUP, «de forma horitzontal i col·lectiva».

Acompanyaran Casals a la llista Joana Tarrés Sanz, Ivan Crespo Lorente, Sara Nicolás Ibañez, David Terés Riba, Miquel Altarriba Roca, Laura Casafont Cendra, Helga Iglesias Porta, Josep Manel Mollà Soriano, Xènia Curtichs Malagarriga, Helena Cervià Serra, Marina Potrony Domènech i Genís Rovira Barat.