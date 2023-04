Els propietaris de les parcel·les forestals afectades per l'incendi de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, del passat mes de juliol poden accedir a una línia d’ajuts per tal de restaurar la zona. La Diputació de Barcelona ha aprovat un pla de restauració de les zones afectades per l'incendi a la comarca, que inclou més de 250 hectàrees del municipi. La subvenció ascendeix a gairebé 2 milions d’euros que permetran finançar els treballs necessaris per tal de començar a recuperar la zona afectada.

A Sant Fruitós de Bages aquests treballs ja s’han iniciat en diverses de les zones privades afectades per l’incendi. Des de l’Ajuntament s’ha contactat amb diversos propietaris, per tal d’incloure’ls en aquest pla. Aquells qui creguin que es troben dins l’àmbit afectat, poden posar-se en contacte amb l’Ajuntament per tal d’estudiar el seu cas.

Aquesta línia de subvencions va destinada a aquelles finques incloses en el Pla de restauració que ha elaborat l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

La iniciativa té per objectiu netejar la zona boscosa afectada, per tal de protegir el sòl de l’erosió, afavorir a la regeneració de la coberta vegetal, garantir que la zona sigui segura i recuperar els hàbitats de flora i fauna. Per tal de fer-ho possible es construiran albarrades en torrenteres, s’executaran trossejats de fusta cremada i desbrancat, es retirarà l’arbrat que obstaculitza el pas per la xarxa de camins i es realitzaran controls de plagues a tot el perímetre de l’incendi per evitar danys sobre el bosc adjacent, entre altres actuacions.