Gent fent Poble ha presentat la candidatura amb què concorrerà a les eleccions municipals de Sant Fruitós de Bages el proper 28 de maig, després d'haver obtingut l'aval de firmes necessari com a agrupació d'electors, i d'haver anunciat, ja fa uns mesos. que tornaria a encapçalar la llista Joan Carles Batanés, en el que serà el seu quart mandat a l'Ajuntament si el partit aconsegueix representació. L'objectiu és recuperar l'alcaldia que havia tingut des del 2011, i que va perdre el 2020 en una moció de censura.

La presentació s'ha fet aquest divendres al vespre en un acte obert a tota la ciutadania al Nexe, que ha omplert. En l'acte, el candidat Batanés presentava un equip de gairebé 50 persones que l'acompanyarà en la candidatura. Una llista que inclou cares noves, però en la qual repeteixen a les primeres posicions els regidors actuals Carme Cruz, Xevi Racero, Núria Clarella i Ingrid Bonells.

La presentació esdevenia el segon acte previ a l'inici de la campanya electoral després de la protocol·lària recollida de signatures del passat dimarts 4 d'abril, on Gent fent Poble va comptar amb el suport de quasi 300 santfruitosencs i santfruitosenques, un requisit indispensable per a qualsevol agrupació d'electors que no estigui sota el paraigua de cap partit polític. Una presentació amb moments emotius, en la qual Gent fent Poble agraïa l’escalf de tots els presents, a qui es va oferir un ressopó al finalitzar l’acte.