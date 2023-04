La plaça de la Fira de Cardona s’ha omplert aquest diumenge en els actes benèfics per Marta Pérez, la jove de 19 anys nascuda al poble que fa 8 mesos que es troba ingressada i en coma en un centre hospitalari del País Valencià per una reacció al·lèrgica.

Fins a un total de 22 entitats han promogut tota mena d’activitats al llarg de la jornada, que no s’acabarà fins al vespre, per recollir diners, que serviran a la família per pagar tractaments, per a la recuperació i per a material sanitari, entre altres coses. Ho explicava la seva tieta, Carmen Pérez, aquest diumenge al migdia, agraïda per tot el suport rebut al llarg d'un matí que «ha estat tot un èxit». Al migdia, s’havien recollit 2.120 euros, i encara queda el recompte final, que es preveu cap al vespre un cop acabades les activitats de la tarda.

Després d’avui, es preveu una actuació d’havaneres el 15 de maig al Casal de Cardona, i una sessió de tir al plat, el 27 de maig, a Caldes de Montbui, tot per continuar recollint fons.