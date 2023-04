La Fira d’Artés s’adapta als nous temps i amplia l’oferta cap a sectors més sostenibles

Més pedal i més motor híbrid o elèctric en detriment de la gasolina i el gasoil. És la tendència cada cop més generalitzada que adopten empreses i negocis en el producte que porten a les fires multisectorials. La d’Artés, d’aquest cap de setmana, n’és un reflex, després de l’apropament que ha fet aquest any cap a la mobilitat sostenible, i que la comissió organitzadora assegura que mantindrà com una aposta de futur.

Enguany, la fira arriba a la 62a edició, «i si al principi era molt de bestiar, i ha evolucionat cap a la maquinària agrícola o el vehicle usat, ara ens hem d’adaptar a les noves formes de mobilitat», apunta l’alcalde, Enric Forcada. De fet, automoció i maquinària agrícola, continuen sent el gran referent del certamen, però està evolucionant cap a una oferta més sostenible, i s’obre a nous sectors que fins fa ben poc no hi eren presents, com la biomassa amb calderes i estufes de pèl·let, o empreses de purificació d’aigua i aire.

«Les fires van per endavant de la realitat perquè hi són per presentar allò que ha de venir», sosté el director del Montepio de Conductors Manresa-Berga, que aquest dissabte era present a la fira en una xerrada sobre la implantació del vehicle elèctric. I l’automoció és un dels sectors que més s’ha transformat en aquest sentit, amb una presència pràcticament absoluta de vehicles híbrids o elèctrics. «Cap a un 70% respecte el 30% de de tèrmics o de gasolina i gasoil», explicava el responsable de Renault Manresa, Joan Palà, i assegura que «fa cinc anys aquesta proporció era al revés, i fins i tot del 80% a favor dels de combustió fòssil. És el que demana el mercat, perquè aleshores no veies cap anunci d’híbrids o elèctrics i ara no en veus cap de benzina o gasoil». La tendència «és cap al vehicle més ecològic, menys contaminant i que tingui més requisits», i aquí també hi podria entrar el vehicle d’hidrogen, «però és un producte ara mateix intransportable i no emmagatzemable», assegura. En la mateixa línia es pronunciava Lluís Ballús, de Tallers Ballús de Manresa (Toyota), si bé en el cas de l’hidrogen ho veu com una opció més factible «perquè la majoria de marques estan preparades, i si no s’extén és perquè a algú no li interessa». Diu que a Alemanya «n’està ple, però aquí no tenim hidrogeneres (gasolineres d’hidrogen)», i apunta que en el moment que es consideri oportú «per comptes de veure com venen vaixells carregats de petroli, potser els veurem carregats d’hidrogen». Ara per ara, diu que l’aposta són els híbrids, i per això suposen el 90% del que el seu negoci exposa enguany a la Fira d’Artés.

Aquest any, el certamen manté el nombre de vehicles exposats però ha reduït la presència d’empreses d’automoció. Un dels motius, explicava Joan Palà, «és la manca de xips, cablejats, o altres peces» que diu que es nota des de fa un temps, i que fa que la producció sigui més lenta fins al punt que hi ha clients que s'han d'esperar «8 mesos o fins i tot un any i mig per a l’entrega». I això també es reflexa a les fires, amb menys producte per exposar.

Més enllà dels cotxes

La manca de concessionaris de vehicles es compensa amb altres productes com les motos o les bicis. Precisament, l’aposta per a la mobilitat reduïda d’enguany, ha portat per primer cop a Artés un estand amb bicis elèctriques, i de cara a properes edicions, no es descarta la presència de patinets (elèctrics o no) i autocaravanes, explicava l’alcalde.

Joan Vallès és el responsable de Trek, l’empresa manresana que s’ha estrenat amb les bicis elèctriques en aquesta fira. Explica que «és un sector en expansió», fins al punt que «també la marca Porsche està apostant per la bici elèctrica». Assegura que «cada vegada tenim més presència a les fires perquè cada vegada ens demanen més que hi anem». I és que l'empresa és de la dècada dels 70, i fa tan sols uns vuit anys que va apostar fort per l’elèctrica en un context en què el client «encara era d’un perfil molt ciclista», de manera que «en una fira com la d’avui no hi hauríem anat». Tanmateix, els nous temps han suposat una transformació del sector «i ara tenim clients que no són ciclistes, sinó conscienciats amb el medi ambient» i que s’han sentit atrets per l’opció de les bicicletes elèctriques «no tant per al lleure sinó per anar a comprar o a treballar», i més tenint en compte «com està el preu de la gasolina».

I de la bici, a la moto. Torras Maquinària del Bages, de Manresa, és present a la fira d’Artés bàsicament per la maquinària agrícola, però «fa un temps que també hem entrat en el món de la mobilitat elèctrica», i enguany també hi exposa cinc motos, explicava aquest dissabte el seu responsable, Jordi Torras. Un producte també molt singular a la fira però que pot anar guanyant presència perquè «és un mercat emergent, i poblacions de més de 50.000 habitants com Manresa s’hi acabaran veient abocades». Són motos elèctriques «que cada vegada veurem més a les fires perquè cada vegada n’hi ha més demanda» assegura, per part de clients que, entre altres coses, es volen estalviar «gasolina i canvis d’oli..., perquè no en fan servir».

Més pèl·let i menys gasoil

A banda de l’automoció i l’àmbit de la mobilitat, la sostenibilitat també és present en altres sectors que fins fa poc temps no es veien a la fira o hi eren en altres formats. L’artesenca Isvet Bioenergia està especialitzada en la biomassa i en les energies renovables i a la fira exposa calderes i estufes adaptades al pèl·let enlloc del gasoil que, entre altres coses «fa pudor», o la llenya, «que embruta i ens dona molta feina», apunta Jordi Casas, delegat de la marca de calderes ÖkoFEN. En canvi, el nou sistema amb pèl·let «el podem regular perquè és automàtic, el podem programar, i fins i tot el podem engegar des del mòbil».