Rajadell ha estat la població triada pel grup Ara Pacte Local (els hereus del PDeCAT) per gravar un espot electoral en el que es podrà veure com un centenar de caps de llista de les candidatures que acollirà aquesta marca participen en la construcció d'un castell. L’amfitrió va ser l’alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, que repetirà com a cap de llista de la candidatura de Junts per Rajadell, però que no està dins de l'òrbita de Junts per Catalunya sinó dins de la plataforma Ara Pacte Local.

El repte era aixecar un castell. Per fer-ho es va comptar amb l’ajut i entrenament del cap d’una de les colles castelleres del país, que es dediquen també a organitzar sessions per empreses i altres organitzacions. Com a mestre de cerimònia hi havia l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, un apassionat també d’aquest món. Alguns dels participant a la construcció humana van ser Marc Solsona (alcalde de Mollerussa), Daniel Rubio (secretari general Ara Catalunya i candidat a Reus), Domènec Vila (Lleida), Carles Ribas (Girona), Mar Giné (Tarragona), Joana Ortega, Barcelona, i el bagenc David Bonvehí, president del PDeCAT, que ja ha dit que ell no formarà cap llista tot i que dona suport al projecte.