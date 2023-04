Castellbell tindrà un passeig per a vianants a l’accés per la Bauma

Castellbell i el Vilar vol ordenar i dignificar l’accés al nucli pel barri de la Bauma amb l’adequació d’un passeig per a vianants paral·lel a la travessera principal BP-1121 que comunica aquest municipi amb Monistrol. La Diputació, com a titular de la via i de la C-58 que hi connecta en aquest punt, ja ha dissenyat el projecte, i podria incloure l’obra en la propera anualitat, segons ha explicat l’alcaldessa de Castellbell, Montse Badia.

La proposta plantejada concentra l’actuació en un tram que transcorre des del pont sore la riera de Marà i fins al límit del terme amb Monistrol, on el recorregut del futur passeig s’enllaçarà amb l’antic Camí del Cremallera. D’aquesta manera s’ampliarà la trama urbana en paral·lel a la carretera BP-1121 pel seu marge dret en direcció a Monistrol i per sobre del riu Llobregat. La zona de passeig consistirà en un espai de vorera de 2,20 metres d’amplada, que tindrà un paviment de sauló a la part més allunyada de la carretera, mentre que en la part adjunta a la travessera hi haurà un tram de paviment de llamborda (el més proper al nucli), i un altre de vegetació arbustiva, més al sud. També s’hi plantaran arbres de fulla perenne i hi haurà bancs per seure.

A banda de l’espai pròpiament de passeig, la intervenció també preveu una millora de la il·luminació en aquest àmbit, que es renovarà, i també en la senyalització vertical, en referència als indicadors per senyalitzar l’entrada al barri de la Bauma, o les interseccions entre la carretera BP-1121 amb la C-58 per anar o venir de Terrassa.

Una passarel·la

Tot plegat respon a la voluntat «d’ordenar aquesta entrada al municipi», apunta Badia, i pensant en els vianants, també es busca «l’armonització paisatgística» amb un nou espai per passejar i que connecti amb els camins i rutes de la zona. L’alcaldessa explica que és un espai molt utilitzat pels veïns, sobretot quan es vol continuar cap al camí de l’antic Cremallera.

És per això que l’Ajuntament ha dissenyat un projecte paral·lel (però separat del de la Diputació) per construir una passarel·la que permeti l’enllaç directe entre aquest nou passeig i el camí del Cremallera. I és que, actualment la connexió entre aquest camí i la BP-1121 no té una continuïtat ben definida perquè un petit tram del camí va quedar tallat amb la construcció de la C-58, i ara es pretén recuperar amb la passarel·la, que fins i tot millorarà l’antic enllaç perquè permetrà salvar el desnivell que hi ha amb una estructura metàl·lica elevada i amb voladís.

L’Àrea d’Infrastructures i Espais Naturals de la Diputació ja ha fet entrega del projecte del passeig a l’Ajuntament, i ja s’ha aprovat per Junta de Govern. Ara caldrà signar un conveni entre Ajuntament i Diputació per poder concretar l’aportació econòmica de cadascú abans de poder iniciar els tràmits per a les obres. La voluntat de l’actual govern seria poder treballar paral·lelament en el passeig i en la passarel·la.