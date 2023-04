La sessió plenària del Parlament de Catalunya ha debatut i aprovat aquest dimecres al migdia la tramitació en lectura única de la proposició de llei per a la creació de la comarca del Lluçanès, el penúltim tràmit abans de l’aprovació definitiva, que es farà a principi de maig. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha estat l’encarregada d’exposar el projecte per crear la nova comarca, que estaria integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Prats de Lluçanès, que n’esdevindria la capital.

D’aquesta manera, el projecte de llei ha superat el primer tràmit parlamentari amb els vots a favor d’Esquerra Republicana, Junts, CUP i comuns, malgrat els vots en contra del PSC, VOX, C’s i PP i s’aprovarà definitivament en el proper ple. Ara, amb l’acord del ple de tramitar el projecte en lectura única, s’obre un termini, que s’acaba aquest mateix divendres a les 12 del migdia, perquè els grups parlamentaris puguin presentar esmenes a la totalitat i a l’articulat del text, el debat final del qual i l’aprovació definitiva es farà en una propera sessió plenària prevista a principi de maig.

La creació de la nova comarca del Lluçanès ja és més a prop de ser una realitat després que el ple del Parlament n’hagi aprovat la seva tramitació per lectura única abans de la celebració les eleccions municipals del proper mes de maig. Vilagrà ha assegurat que avui era «un dia important per aquest Parlament i històric pel Lluçanès» perquè «fem una pas molt important per desencallar una situació que fa mes d’una dècada que dura» i ha posat la creació de la nova comarca com «un exemple de tenacitat i perseverança del món local».

La fórmula com s’ha tramitat el projecte de llei, per lectura única, és a dir, una tramitació exprés que permetrà que el debat final, i per tant l’aprovació definitiva de la llei, es faci en un proper Ple, ha dividit les forces parlamentàries. En aquest sentit, el PSC s’ha mostrat especialment crític i ha assegurat que el tràmit no és «gens sensat i oportunista» i l’ha titllat «d’electoralista» a les portes d’unes eleccions municipals. També han criticat el tràmit de lectura única el PP i C's, que ho han atribuït a la proximitat amb les eleccions municipals, mentre que Vox ha proposat suprimir tots els consells comarcals.

El Consell Comarcal, el 2027

El projecte preveu que es constitueixi un Consell Comarcal del Lluçanès després de les eleccions municipals del 2027 i que mentre aquest no es creï els municipis que l’haurien d’integrar conformin, de forma transitòria i abans del 31 de desembre d’enguany, la Mancomunitat de Municipis del Lluçanès, que rebria un finançament transitori. El text estableix també que el municipi de Sant Feliu Sasserra, on la creació de la comarca va obtenir un resultat negatiu en el procés participatiu del 2015, pugui acordar en ple municipal, abans del 31 de març de 2026, si s’hi vol integrar.

El procés de creació de la comarca del Lluçanès iniciat el 2010 va fer un pas clau fa un mes quan el Govern va aprovar el Projecte de llei pel qual es crearia la comarca del Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars i Sobremunt. En quedarien fora quatre dels inicialment previstos, entre els quals Santa Maria de Merlès (Berguedà). Són quatre poblacions on el 'no' al canvi va resultar guanyador en la consulta celebrada el 2015. Només Sant Feliu Sasserra es manté dels que van tenir un resultat negatiu, en aquest cas per un marge molt estret. Tot i així, Sant Feliu pot adoptar un acord plenari en el qual manifesti la seva voluntat de reintegrar-se a la comarca a què estava adscrit anteriorment, acord que s’haurà d’adoptar i comunicar al departament competent en matèria d’Administració local abans del 31 de març de 2026, deixant de formar part de la comarca del Lluçanès sense cap altre tràmit.

El procés culminarà amb l’aprovació definitiva de la llei al Parlament de Catalunya, que es preveu a principi del mes vinent. El text aprovat defineix el Lluçanès com un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el Berguedà, que comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d’Osona. La capital de la nova comarca serà el Prats de Lluçanès, on hi haurà la seu oficial dels òrgans de govern.

El Lluçanès seria la comarca número 43 després de la creació, el 2015, de la del Moianès. Inicialment havia d'estar formada pels municipis d'Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars, Sobremunt (ara a la comarca d'Osona), Sant Feliu Sasserra (al Bages) i Santa maria de Merlès (Berguedà).