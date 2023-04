El ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, ha posat en valor aquest dijous a Montserrat «la nova etapa de diàleg» que diu que s’ha obert a Catalunya en les seves relacions amb el govern de l’estat, després d’una dècada «perduda» i «d’enfrontament entre catalans» amb el procés.

Bolaños ha visitat aquest dijous al migdia l’Abadia de Montserrat, acompanyat pel pare abat, Cassià Maria Just, en una trobada de caire privat prevista des ja fa uns dies i que va demanar el mateix ministeri. Prèviament ha estat rebut a la plaça de Santa Maria pel prior i portaveu del monestir, Bernat Juliol, i tot seguit han iniciat un recorregut per l’Abadia, en l’inici d’una estada de quatre dies a Catalunya i en què també es preveu la coincidència de Bolaños amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Feria de Abril.

En el transcurs de la visita, Bolaños s’ha referit a Montserrat com un lloc «emblemàtic i molt vinculat a la història i els valors de Catalunya», i en aquesta línia ha defensat la seva aposta per «una Catalunya del futur en base als acords i el diàleg» que diu que ja està mantenint amb el govern de l’estat, «molt satisfet per tot el treball que ha fet en relació amb Catalunya i amb la normalització de la seva situació social i política». Ho ha contraposat als anys «del conflicte, la divisió i l’enfrontament entre catalans», dels quals assegura que «ja s’ha passat pàgina, i això farà que se superi aquesta dècada perduda que ha tingut Catalunya».

En aquest context, Bolaños ha anunciat la seva coincidència amb Aragonès a la Feria, si bé ha avançat que no hi mantindrà cap reunió. Quant a l’acord de claredat proposat per ERC, Bolaños ha insistit en el diàleg, però ha matisat que «el govern espanyol no aposta per tornar a fórmules del passat que van dividir i enfrontar els catalans, i que van posar Catalunya en un bucle que va durar tota una dècada perduda». En aquest sentit, reitera la seva aposta «per acords, diàlegs, oportunitats econòmiques, habitatge i treball».