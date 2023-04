Avinyó ja té en marxa les obres de remodelació del carrer Indústria, la principal via d’accés a la zona esportiva i escolar del municipi. L’objectiu dels treballs, que tenen una durada prevista de 4 mesos, és millorar la mobilitat i l’accessibilitat dels vianants i fer compatible l’accés a peu i amb vehicle en una de les zones més concorregudes de la població. Els treballs també contemplen la urbanització de dues vies adjacents: el carrer Relat i el passatge Fatjó.

La zona on hi ha ubicats els dos centres educatius d’Avinyó (l’Institut Escola Barnola i la Llar d’Infants l’Estel) i on es concentren la majoria d’equipaments esportius del poble com el pavelló, les piscines municipals i les pistes de tennis i pàdel, ha començat a canviar la seva fesomia i és convertirà en un espai més segur i accessible. Es tracta d’una zona que antigament era eminentment industrial, però que amb els anys ha anat canviant la seva configuració. Les voreres molt estretes i l’elevat trànsit de vehicles feien necessària la seva remodelació.

Els treballs que s’acaben d’iniciar contemplen la renovació i millora del carrer Indústria, que accedeix a aquesta àrea del municipi des de la carretera de Prats. També s’urbanitzaran dues vies adjacents: el carrer Relat i el passatge Fatjó. L’objectiu de l’obra és millorar la mobilitat i l’accessibilitat i, a la vegada, fer compatible l’accés a peu amb el trànsit rodat. Segons fonts municipals «l’obra representarà un canvi important a la zona adaptant-se als usos actuals i futurs».

La urbanització d’aquests carrers està planificada amb un ferm de plataforma única seguint el mateix format que en altres carrers similars de recent urbanització, com és el cas del carrer Sant Antoni, amb formigó a la part de circulació de vehicles i llambordes marcant l’espai de prop de les cases. En el carrer Indústria, per tal d’assegurar una amplada suficient per a la circulació dels vianants, es delimitarà físicament l’espai exclusiu de vianants de l’espai obert als vehicles.

Per la seva banda, les obres del carrer Relat i el passatge Fatjó són de nova urbanització i se seguirà la mateixa línia de plataforma única. Els treballs, que tenen un pressupost de 380.614,73 euros i el termini d’execució és de quatre mesos, també contempla renovar la xarxa de clavegueram del carrer Indústria, que està molt malmesa.

El carrer Indústria ha perdut amb els anys l’activitat industrial que el va caracteritzar i que en va condicionar el disseny viari, pensat sobretot pel trànsit de vehicles i camions i amb voreres estretes. Això dificultava la mobilitat de les activitats escolars i esportives que s’han anat implantant al sector, una problemàtica a la qual es donarà solució amb la intervenció que s’està duent a terme.

Afectacions al trànsit

Mentre durin els treballs el carrer Indústria estarà tallat al trànsit i l’accés amb vehicle només està permès exclusivament a veïns residencials i activitats econòmiques. La ruta alternativa per apropar-se amb cotxe a l’Institut escola, la Llar d’infants, el Pavelló, la piscina i la zona d’autocaravanes és utilitzar els carrers Joan Oró o Maria Aurèlia Capmany, tots dos de baixada, o el carrer Entitats, el tram de doble direcció. El tram del carrer Entitats entre les pistes de pàdel i la Llar d'infants també està tallat i és de pas exclusiu a serveis i entrada i sortida de camions de l'obra.