Navarcles farà obres de millora al llarg de la travessera urbana per augmentar-hi la seguretat

L’Ajuntament de Navarcles realitzarà una àmplia intervenció a la carretera de Manresa, que fa de travessa urbana al seu pas per dins el nucli, i que afectarà pràcticament tot el seu recorregut, des de la Planota fins a la sortida de la residència. L’objectiu és millorar la seguretat i «prevenir l’accidentalitat» en la principal artèria del poble, segons ha explicat l’alcaldessa, Alba Pérez.

El projecte ja està fet, i es preveu iniciar les obres en els propers mesos amb l’objectiu que estiguin del tot llestes com a màxim a l’estiu de l’any vinent. Consistiran en una ampliació de les voreres en alguns trams que ara deixen poc espai per als vianants, i també s’actuarà a la calçada, amb diverses intervencions per mirar de reduir la velocitat dels vehicles, que ja està limitada a 30 km/h però s’hi vol incidir més amb nova senyalització i amb algunes mesures que impedeixin circular més ràpid. Per aquest motiu es preveu habilitar passos elevats per a vianants, i això, sumat a l’ampliació de les voreres, hauria de contribuir a un major pacificació de cara a la circulació a peu i a aminorar la velocitat dels cotxes. Si convé, en alguns trams també s’aprofitarà per repavimentar l’asfalt que s’hagi pogut malmetre amb el pas del temps.

Una de les principals intervencions es preveu a la plaça Onze de Setembre, que en realitat fa la funció d’una rotonda, i on el projecte contempla una ampliació de la illeta central, «que ara és molt petita», diu Pérez, de manera que deixa molt espai per als vehicles en detriment del dels vianants. En aquest punt també s’hi posaran passos elevats.

Es tracta d'una obra "molt important" per al municipi, sosté l’alcaldessa, tenint en compte que és una via interurbana amb molt de trànsit «i convé que vianants i vehicles puguin conviure-hi el màxim». Diu que fins ara no hi ha hagut una excessiva sinistralitat, però igualment hi ha l’objectiu de reduir-la «i sobretot de prevenir-la».

En el seu conjunt, aquestes actuacions costaran 185.000 euros, dels quals 150.000 es cobriran amb una subvenció que ja ha estat concedida per la Generalitat, mentre que la resta de diners els aportarà l’Ajuntament.