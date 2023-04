En el marc de la Fira de Primavera de Navàs s'ha dut a terme un tast de vins escumosos al Centre Enoturístic del Pla de Bages que ha anat a càrrec de l'escola de vitivinicultura de la Catalunya Central.

Com va respondre la gent davant l'anunci d'un tast d'escumosos a la fira? doncs la veritat és que molt bé. La idea era que fos una cosa íntima i per això ho hem organitzat per a trenta persones, però les entrades es van exhaurir de seguida.

És la primera vegada que es fa aquest tast? sí, la inauguració de l'escola la vam fer fa uns mesos i he de dir que és un goig poder fer un tast en un espai tan privilegiat com aquest.

Per què es va decidir que només serien vins escumosos? perquè són els més desconeguts, sobretot per aquesta zona. Els que hem portat són de Catalunya, però no n'hi ha cap del Pla de Bages perquè el que preteníem era una mica divulgar aquest tipus de vins perquè moltes vegades la gent els relaciona només amb la festa o el brindar quan realment són vins gastronòmics.

A qui va dirigit? els tastos de fira sempre els pensem per un públic més general i per això sempre són molt divulgatius. No és un tast pensat per a experts, és un tast pensat perquè la gent gaudeixi i conegui un tipus de vins que sempre queda reservat per les ocasions més espacials.