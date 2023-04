L'edició d'enguany de la Fira de Primavera de Navàs s'ha celebrat el cap de setmana de la diada de Sant Jordi i ha estat tot un èxit de visitants. El passeig Ramon Vall ha estat tot el cap de setmana ple de gom a gom amb els estands i escenaris que conformaven la fira.

En aquesta 91a edició hi ha hagut una aposta forta per les activitats culturals de proximitat, ja que s'han dut a terme tallers i espectacles per a públics de totes les edats. Un dels números més destacats d'avui diumenge ha estat a l'escenari del final de la fira, on s'ha representat un espectacle infantil de mà de la companyia Tanaka Teatre en què dues princeses explicaven històries de dracs de Sant Jordi arreu del món. Una vuitantena de persones, aproximadament, s'han congregat al voltant de l'escenari per gaudir de l'obra.

Una de les novetats d'aquesta edició de la Fira de Primavera de Navàs ha estat una iniciativa que han dut a terme els alumnes del grau superior d'Integració Social de l'Escola Diocesana de Navàs. Han organitzat un Fikibingo solidari per recaptar diners per a l'associació sense ànim de lucre dels pallassos d'hospital Pallapupes. Ha estat un bingo amb música que ha amenitzat molt la fira i ha tingut força participació entre els visitants.

Una de les alumnes que ha impulsat l'activitat, Mireia Catalán, ha explicat que "és una activitat que comporta uns tres mesos de preparació". Segons una altra de les alumnes que ha format part del projecte, Mireia Garriga, ha realçat tots els comerços de Navàs que han col·laborat amb el Frikibingo fent donacions per als premis. Garriga ha fet saber que "vam anar a gairebé totes les botigues del poble per veure quines ens podien podar un cop de mà i estem molt satisfets perquè moltes ens van voler ajudar".

A la carretera del Viver s'hi ha instal·lat un escenari en el punt d'intersecció amb el passeig on hi havia les parades. Ha estat el lloc que ha acollit exhibicions de dansa, que anaven a càrrec de l'escola Petit Palace, i de karate, que han fet els alumnes del Club de Karate Cantero.

Un dels espais més curiosos de la fira és el que està dedicat a fer tallers per ensenyar a grans i patits tècniques de reanimació cardiopulmonar. Ha estat una de les activitats que més atracció ha generat entre els més petits, sense tenir en compte l'espai infantil d'inflables que s'ha col·locat a l'inici del passeig Ramon Vall. Sens dubte, ha estat un dels sectors amb més èxit de la fira, ja que hi ha varietat d'atraccions que han atret desenes de famílies amb criatures.

Pel que fa a les parades de la fira, un any més ha quedat demostrat que la multisectorialitat contínua sent un format més que vigent. La varietat d'estands és un dels grans atractius d'aquesta fira i s'hi poden trobar des de les parades més clàssiques d'embotits i formatges fins a les d'artesania i joies passant per una exposició de vehicles antics de Bombers de la Generalitat. Una de les indubtables protagonistes ha estat la figura de l'Òliva, que ha sortit a lluir-se a la fira.

Una altra de les grans apostes de l'Ajuntament per aquesta edició 91 de la Fira de Primavera de Navàs ha estat el tast de vins escumosos que s'ha dut a terme aquest migdia al Centre Enoturístic del Pla de Bages. Segons la tècnica de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament , Laura Santasusagna l'elecció del local no és casual perquè a part de ser un espai dedicat al vi, hi ha un espai consecutiu inaugurat fa poc que és el Traster de la Festa Major, el lloc on es guarden les figures de la Festa Major. "La idea és que d'aquí a un temps aquest espai estigui obert sempre, de moment està disponible per festes i ocasions especials pel poble i és una bona manera de promocionar la cultura de la Festa Major".