Sant Joan de Vilatorrada es prepara per celebrar aquest diumenge, 30 d’abril, la caminada popular de la Festa de la Primavera, que enguany transcorrerà pels entorns vitícoles i de pedra seca del municipi amb l’objectiu de donar a conèixer els vestigis que encara s’hi conserven.

En concret, el recorregut que s’ha previst enguany permetrà descobrir zones properes a Collbaix on encara es pot observar un important contingent del testimoniatge del treball a la vinya en aquest municipi. Així doncs, la caminada s’endinsarà per la zona oriental de Collbaix, a l’oest del terme municipal on encara hi ha construccions de pedra seca, i en direcció més al nord també es passarà per les tines de can Server. Així mateix, la versió llarga de la caminada inclou el puig de Sant Daniel, a la confluència de la riera de Fonollosa i el riu Cardener, on s’assentà l’antiga església de Sant Daniel de Palou.

Les inscripcions ja es poden fer online fins dijous, 27 d’abril, i qui ho vulgui també es podrà inscriure de forma presencial el dia de la caminada Cal Gallifa a partir de les 8 del matí.