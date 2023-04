El govern de Navarcles es proposa adequar enguany l’antic CAP com a sala polivalent

L’antic ambulatori de Navarcles, que va tancar portes amb l’estrena del nou edifici l’hivern de l’any passat, podria tornar a obrir portes aquest mateix 2023, però en aquest cas ho faria com a sala polivalent i espai per a les entitats. Així ho contempla l'actual govern encapçalat per Ara Navarcles (vinculat a ERC) que es manté en coalició amb la CUP i amb Navarcles En Comú-En Comú Guanyem. L'alcaldessa, Alba Pérez, assegura que està decidida a encarrilar la proposta si continua liderant el govern després de les eleccions del 28 de maig. Ara ja disposem del projecte «i ho tenim tot preparat» per fer les obres d’adequació aquest mateix any, apunta.

La intenció és assumir el cost amb recursos propis. Uns 100.000 euros que es reservaran amb la incorporació de romanent als pressupostos, de manera que «ja podríem fer la licitació i enllestir-ho tot dins d’aquest 2023», tenint en compte que no es tracta d’una obra de gran envergadura.

L’antic CAP, que ocupava la planta baixa d’un edifici situat al carrer Fortià Solà, es posaria a disposició d’entitats com l’Esplai, i també de particulars per a l’organització d’activitats diverses, i igualment es deixaria una part de la planta baixa com a magatzem per a material de festes que té l’Ajuntament. Finalment, es planteja traslladar-hi els vigilants municipals, tant per a l’atenció directa com també amb l’adequació d’una àrea de treball pròpia, la qual cosa alliberaria espai de l’actual Ajuntament, on ara presten el servei, que es podria destinar a altres utilitats de tipus tècnic o administratiu, apunta Pérez.

Tot plegat requereix d’una intervenció interna per disposar d’un nou equipament amb serveis diversos molt proper al consistori i que complementaria els que ja ofereix la planta superior, on hi ha l’arxiu municipal i els serveis socials. A banda de l’adequació de les dependències amb unes petites obres de reforma, el projecte també inclou la instal·lació de fusteria i vidrieres amb els pertinents elements de seguretat, i la millora de de la xarxa elèctrica, les telecomunicacions, la climatització i els desguassos. Tot plegat suposarà «una dignificació de l’edifici», i especialment de l’entrada, que seria tota a peu pla, sosté l’alcaldessa.