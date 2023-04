Esquerra Republicana es presentarà a 27 dels 30 municipis del Bages, un menys que fa quatre anys

Esquerra Republicana de Catalunya al Bages es presentarà a 27 dels 30 municipis bagencs, i això vol dir que tindrà una candidatura menys que ara fa quatre anys. Aquesta vegada no tindrà presència a Aguilar de Segarra (fa quatre anys si que hi va fer llista), Castellfollit del Boix i Marganell. Per a la presidenta de la formació a la comarca, Marta Viladés, aquesta xifra "fa evident que el partit disposa d'una xarxa molt forta i treballada al territori. Tenim projecte de comarca i amb candidatures treballades, plurals i representatives".

De les 27 llistes, un total de 21 es presentaran sota la nomenclatura d'Esquerra Republicana: Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Cardona, Castellgalí, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara, Manresa, Monistrol de Montserrat, Mura, Navàs, Gaià, Rajadell, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Súria. Les 6 restants ho faran sota unes altres sigles però vinculades a Acord Municipal (AM), que és la marca lligada als republicans. Aquest són les de Talamanca (Fem Talamanca-AM), Castellbell i el Vilar (Sumem per Castellbell i el Vilar-AM), Fonollosa (Sumem-AM), Navarcles (Ara Navarcles-AM), Sant Mateu de Bages (Sumem-AM) i Sant Salvador de Guardiola (Sumem-AM).

A les candidatures municipals, enguany també s'hi suma la de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de Torroella, on per primera vegada Esquerra Republicana hi ha aconseguit fer llista. Ho fa sota el nom de Som Sant Martí, i estarà encapçalada per l'actual president de l'EMD, Pere Bartumeus. "Estem molt contents de poder encapçalar un projecte per a Sant Martí i ho fem amb la creació d'una llista que incorpora persones d'altres formacions polítiques que s'han volgut sumar a un projecte conjunt", detalla Viladés.

Més dones candidates

ERC Bages ha assolit un dels objectius marcats que era continuar apostant per llistes paritàries i millorar el nombre de dones al capdavant de les candidatures. A la comarca, ERC comptarà amb 11 dones cap de llista, 3 més que fa quatre anys. A més, en tots els municipis de més de 2.000 habitants, les candidatures seran en format cremallera amb presència igualitària d'homes i dones. També hi ha hagut un augment de gent jove a les llistes, de manera que 7 candidats i candidates tenen menys de 35 anys.

La formació republicana ha treballat per incorporar cares noves a les llistes amb persones que ja n'havien format part en els anteriors comicis, apostant "per una combinació entre renovació i experiència". El partit també destaca la incorporació de persones d'origen divers. amb candidats originaris del Marroc, Romania, Polònia o Equador.

El PSC, present a dos terços de la comarca

Per la seva banda, el PSC augmenta lleugerament el nombre de candidatures al Bages respecte fa quatre anys, i tindrà llistes en 19 municipis de la comarca. En concret, serà present a Artés, Cardona. Castellbell i el Vilar, Gaià, Manresa, Monistrol de Montserrat, Mura, Navarcles, Navàs, el Pont de Vilomara, Rajadell, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Súria i Talamanca.

La CUP no serà a Navarcles ni a Artés

La CUP tindrà enguany set candidatures a la comarca, dues menys que el 2019, després que prescindirà de Navarcles i d'Artés, dos dels feus històrics de la candidatura. Si que tindrà presència a Manresa, Monistrol de Montserrat, Mura, Navàs (on ha governat sol o en coalició els últims tres mandats), Sallent, Santpedor i Súria.

Els Comuns pugen de 5 a 6 llistes

Pel que fa a l'espai dels Comuns, a les eleccions del 28 de maig tindrà presència en sis municipis del Bages. El partit mantindrà les candidatures que ja tenia el 2019 a Manresa, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Sant Vicenç de Castellet, i a més, enguany s'hi afegirà Monistrol de Montserrat. El partit sosté que la voluntat és estendre's per municipis mitjans o grans , que és on disposa de més organització, i on considera que hi ha un votant de perfil més progressista.