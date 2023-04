Sant Joan iniciarà enguany obres de reforç al Mas Llobet per poder-lo reobrir

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada afrontarà abans de final d’any treballs de reforç de l’estructura del Mas Llobet. Es tracta de la primera fase d’una obra més extensa que ha de convertir aquest emblemàtic edifici en un equipament destinat a usos culturals.

El projecte d'aquesta primera fase ja està redactat, i compta amb una subvenció de 151.766 euros de la Diputació de Barcelona, si bé l’Ajuntament preveu posar-n’hi uns 90.000 euros més per la seva part amb fons propis, segons ha apuntat l’alcalde, Jordi Solernou. De fet, es tracta d’una de les actuacions principals de tota l’adequació prevista perquè ha de deixar a punt l’edifici com a mínim per poder-hi entrar i començar a condicionar tot l’interior, que actualment està en desús per motius de seguretat. I és que l’immoble, de dues plantes, «està força malmès», especialment pel que fa als falsos sostres, dels quals falten algunes parts que s’han ensorrat o hi ha forats. S’hauran de refer les parts deteriorades, i també reforçar bigues, netejar, i fer millores en els accessos, que inclouen un ascensor i espais adequats per a persones amb problemes de mobilitat, apunta Solernou. L’execució dels treballs, que podria començar aquesta mateixa tardor i també inclou els serveis, s’allargaria «entre sis i vuit mesos».

Un cop fet el gros de la intervenció a l’interior, «s’hauran de consensuar» els possibles usos a què es destinarà l’edifici, apunta l’alcalde. Hi ha l’acord per fer-hi un equipament de caire cultural, però governi qui governi, la idea és debatre-ho entre tots els grups municipals de cara al proper mandat i fins i tot «fer algun tipus d’enquesta a nivell de poble», sosté Solernou. Entre les possibilitats que hi ha sobre la taula, es parla d’habilitar-hi una casa museu on es puguin exposar els gegants i elements diversos també vinculats amb la Festa Major Infantil, de manera que «les escoles hi puguin fer visites i s’hi pugui explicar la història de les nostres festes». Així mateix, s’hi podria incloure un espai per a les entitats, i també un altre per a joves, tenint en copte que actualment el poble té algunes mancances en aquest sentit, admet Solernou. De fet, apunta que «és un espai prou ampli» com perquè pugui acollir més d’una iniciativa d’aquest estil, en funció del que s’acabi consensuant entre tots. «Se’n pot treure molt rendiment», afegeix.

Una segona fase de les obres serviria per anar donant forma al contingut que tindrà aquest nou equipament, i també arranjaria l’entorn més immediat, així com un cobert que havia servit de magatzem. Finalment, la tercera i última fase concentraria les obres totalment a l’exterior, on es preveu l’adequació d’una graderia aprofitant un talús per acollir espectacles i actes de petit format a l’aire lliure, al servei de l’aula de teatre al carrer, per exemple.