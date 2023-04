La Biblioteca Municipal de Sant Vicenç de Castellet ha completat la instal·lació de 44 plaques solars fotovoltaiques que permetran la producció anual de prop de 30.000 kWh i l’autoconsum d’aquest equipament durant el dia. El projecte executiu, redactat a través de l’Agència de l’Energia del Bages, compta amb un inversor de 15 KW i disposa d’una pantalla a la planta baixa on es podran consultar a temps real els valors de generació elèctrica per part de la instal·lació i altres dades significatives. El cost de la instal·lació ha estat de 23.176 euros.

En paral·lel, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet promou la posada en marxa de noves instal·lacions solars fotovoltaiques per afavorir la transició energètica i, en aquest sentit, treballa en projectes per a l’escola bressol municipal El Niu i per a l’Escola Sant Vicenç. La primera instal·lació de titularitat municipal està ubicada a la coberta de Tèxtil Montserrat, que dona servei a l’edifici d’entitats i a Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Vicenç.

En el marc de les accions per potenciar les energies renovables també se substituirà la caldera de gas de l’Escola Sant Vicenç per una caldera de biomassa en un projecte redactat per la Diputació de Barcelona que també aportarà el finançament. El passat mes de març la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Sant Vicenç va aprovar per unanimitat el projecte executiu per a la instal·lació de la nova caldera al centre educatiu.