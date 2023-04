L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha començat aquesta setmana els treballs d'instal·lació de la nova planta solar fotovoltaica, ubicada a la coberta dels vestidors de les piscines municipals i en les properes setmanes s’instal·laran els panells a les teulades de l'escola Monsenyor Gibert i de la Llar d'infants Les Oliveres.

Aquestes instal·lacions són d'autoconsum col·lectiu, el que suposa que l'energia generada serveix, en primer terme per alimentar l'edifici on estan instal·lades, i, en segon lloc, per dotar d'energia altres edificis municipals que estiguin en un radi de menys de 2.000 metres. Es calcula que abastiran més d'una trentena d'edificis i serveis municipals.

A la coberta dels vestidors de les piscines s’estan col·locant 144 plaques amb 66 kW de potència nominal, a la coberta de la llar d'infants s’instal·laran 250 plaques que subministraran una potència nominal de 100 kW, i finalment, a l’escola Monsenyor Gibert, la instal·lació serà de 192 plaques, amb una potència nominal total de 90 kW.