Nou restaurants de la Catalunya central han estat distingits com a "recomanats" de la Guia Michelin. Es tracta d'aquells restaurants que es distingeixen per tenir una bona cuina, però que no han entrat al club de "les estrelles Michelin". Dijous a la nit es va donar a conèixer la relació dels 140 establiments de tot Catalunya que han rebut el reconeixement en una acte que va tenir lloc al Museu Marítim de Barcelona, organitzat per la mateixa guia i per Royal Bliss. És el primer any que s'organitza un esdeveniment per donar a conèixer aquesta categoria de restaurants.

Al Bages, la guia reconeix la proposta gastronòmica del Cau de l'Ateneu (a Manresa) i de l'Urbisol, que tot i que es troba a la carretera entre Calders i Moià, és al terme municipal d'Avinyó. Al Moianès (a part de qui compti l'Urbisol com a Moianès) hi ha Les Voltes de Sant Sebastià (Moià). Al Berguedà hi ha un pòquer de restaurants, El Celler de Ca la Quica, de Puig-reig, el Terra (antic Sala), a la capital de comarca, l'Estany Clar, a Cercs, que fins fa poc i durant molts anys havia estat a la categoria dels restaurants que tenen una estrella Michelin, i Ca l'Amagat, a Bagà. I la Cerdanya suma un parell més de propostes, el Trumfes de Llívia i Casa Patxi d'Alp. Hi ha dos restaurants més que tenen relació amb el Moianès pel seu cuiner, el popular Nandu Jubany, fill de Monistrol de Calders, que gestiona el restaurant Pur, a Barcelona, i el Mas Albareda, a Sant Julià de Vilatorta (Osona). Bona part dels restaurant que apareixen en l'actual relació ja havien aparegut com a recomanats anteriorment a la Guia Michelin, però és la primera vegada que se'ls lliura el distintiu en un acte públic. L'esdeveniment va comptar amb la participació de la cuinera Carme Ruscalleda, xef i divulgadora gastronòmica, de Luis Valls, xef del restaurant El Poblet, de València, d'Irene Gutiérrez, xef de Sumaq (Palma de Mallorca), Miguel Pereda, diector comercial de Michelin Experiences a Espanya i Portugal, i Miguel Mula, director de desenvolupament de negoci de Coca-Cola Europacífic Partners. Michelin ja reconegut gairebé 500 restaurant de l'Estat Espanyol i ha fet festes similars a la de dijous a Barcelona a Màlaga, Madrid i A Corunya. Els responsable de la Guía indiquen que la Placa de Restaurantes Recomendados Michelin 2023 és "un símbol tangible" que identifica aquells restaurants amb una cuina de qualitat i un xef reconegut. "Representeu aquets restaurants als que ens agrada anar freqüentment per gaudir de la vostra gastronomia", va dir Miguel Pereda. Miguel Mula, per la seva part, va destacar "l'enorme varietat de grans restaurants" "amb versatilitat i innovació a les seves cuines". I Carme Ruscalleda hi va afegir que "la gastronomia del nostre país ens sorprèn cada dia i està a la vanguàrdia a nivell mundial". Els reconeixement de Michelin i Royal Bliss volen ser una plataforma perquè aquests negocis, que són importants per a les seves ciutats, puguin créixer i també animar els responsables de cada establiment a treballar i esforçar-se per ser cada dia una mica millors i més atractius. 