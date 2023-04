Sorpresa aquest dissabte al migdia al monestir de Montserrat per una visita inesperada. L'expresident dels EUA Barack Obama, amb la seva dona Michelle, i l'exdirector de cinema Steven Spielberg, també acompanya de la seva parella, Kate Capshaw, han visitat el santuari, abans que l'exdirigent nord-americà abandoni Barcelona per dirigir-se a un cicle de conferències a Zuric (Suïssa).

Els dos matrimonis, que ahir van anar al concert de Bruce Springsteen a Barcelona, han arribat poc abans de les 12 del migdia entre un gran cordó de seguretat i una gran expectació dels visitants del monestir català. Han saludat l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, i el prior, Bernat Juliol; han visitat l'església, on han venerat la imatge de la Mare de Déu; han signat el Llibre d'Honor de Montserrat; i han passejat per l'entorn del monestir entre les cares de sorpresa de la resta de persones que eren a l'emblemàtic monestir bagenc. També se'ls ha vist pujar al funicular de Sant Joan per fer un passeig a la part alta de la muntanya, abans de menjar al restaurant Abat Cisneros.

Dissabte típic a Barcelona. Els Obama a Montserrat. pic.twitter.com/NImgBdaJH2 — Marc Moreno (@marcmf9) 29 de abril de 2023