L’aventura dels Claret de Súria, punt a punt

1 | Cal Bató

«El pare va néixer l’any vuit, a cal Bató, dalt de tot del tossal on s’alça el castell de Súria, a tocar de l’església de Sant Cristòfol i a redós del carrer Major i el portal de Cardona». Cal Bató ja no pertany a la família, actualment la casa està tancada i no hi viu ningú. A la imatge, Andreu Claret, a l’entrada de la casa pel carrer de la Plata, un racó del Poble Vell que no es va restaurar els anys 80 i que manté el regust d’estretor de principi del segle XX. La banda de darrere dona al carrer Major. «Tota la història del meu pare està marcada per la tensió de voler escapar del món reclòs del Poble Vell però alhora per l’estreta relació amb Súria, amb cal Bató, amb la seva mare. Quan hi venia, sempre volia anar a dalt (al Poble Vell)», explica Andreu Claret. La Batona, la mare del protagonista de la novel·la, era «filla d’un Casadesús de Saldes i d’una Junyent de Torroella».

2 | Esglèsia de Sant Cristòfol

«Joan Claret, el Bató, era conegut més enllà de Súria per una veu de baix divina amb la qual cantava cants litúrgics a l’església. Hi anava més per fer rebotar el Magníficat entre les voltes del temple que no pas per encomanar la seva ànima a la Mare de Déu del Roser». L’escriptor parla del seu avi, pare del protagonista de la novel·la. Sant Cristòfol era l’antiga església parroquial, avui anomenada església del Roser. Va estar tancada uns anys i es va recuperar per iniciativa veïnal. Com explica Claret a la novel·la, el poeta surienc Salvador Perarnau en va fer un perfil de l’avi a Retrats Viscuts. I continua a la novel·la: «Malgrat que els Claret no eren religiosos, com els Casadesús, estaven orgullosos del parentiu que se’ls atribuïa amb Antoni Maria, el sant». L’església de Sant Cristòfol va patir el profund anticlericalisme el 1936.

3 | Era del Castell

21 de juliol del 1936: «Dimarts, la Batona va veure des de la finestra de casa el que mai no s’hauria imaginat: homes joves i canalla enderrocant els dos àngels que hi havia dalt de la graonada de l’església de Sant Cristòfol i fent una gran foguera prop de la tàpia de l’antic cementiri. Encenien el foc amb les cadires de boga i hi llençaven tot el que era de fusta, i figures d’àngels i verges, i saltaven al voltant de les flames com si fos Sant Joan» [...] «La fúria desfermada va durar uns dies que per a alguns es van fer molt llargs. Una dona va robar el pendó de vellut per fer-se una faldilla. Alguns nois arrencaven trossos de l’imponent altar de Sant Cristòfol...». Després de l’epidèmia del còlera del 1885, el cementiri, a l’era del Castell, s’havia traslladat un quilòmetre enllà i quan els fets de la novel·la ja estava en desús. L’espai que ocupava el cementiri és des dels anys 50 un carrer, el del Roser.

4 | Portal de Cardona

«En veure els primers cotxes llampants dels belgues, el pare i uns amics van construir-ne un, amb una planxa d’alzina polida que els va donar el Florenci i uns coixinets de màquines desnonades que va dur a casa el Pere. Davallaven pels carrers empedrats del Poble Vell a tot drap, estirats damunt de l’enginy, i tibaven de l’encordat per agafar els revolts, provocant un terrabastall infernal. Travessaven el porxo de Cal Balaguer i agafen la baixada del Riu entremig dels xiscles de les noies que anaven a la resclosa de la fàbrica Nova a rentar a roba». Una baixada en l’andròmina des del Portal de Manresa, que probablement també va fer el seu pare des del Portal de Cardona, del carrer de Sant Sebastià fins al barri de Sant Jaume, l’antic camí ral de Súria a Cardona. Els tres amics eren el Pèsol, el Quico i el Malcarat. Andreu Claret ha canviat noms i els assigna a cadascú una ideologia política que «és ficció».

5 | Hostal de Cuadrench

«Josep Cuadrench era un surienc benestant, propietari de l’hostal. Un home avançat al seu temps, obert al món en un indret on la majoria de la gent encara vivia amb mentalitat de poble emmurallat [...] «Calçava sabates de pell i no espardenyes, duia gorra en comptes de boina o barretina». Josep Cuadrench, que anava a Barcelona, que sabia parlar una mica de francès amb els caps de la mina, va ser una de les persones cabdals de la vida del protagonista de la novel·la a Súria. Com explica Andreu Claret, «li va obrir els ulls al món al meu pare». El Cuadrench vivia en una de les millors cases de Súria. Li va ensenyar «a endreçar les paraules, a llegir en castellà, a multiplicar i dividir. Li va explicar els moments cabdals de la història de Catalunya i la d’Espanya» [...] Situada al carrer Àngel Guimerà, al barri de Sant Jaume, la casa té als baixos, actualment, una botiga de queviures.

6 | Cafè de Cal Fusteret

«Als nou anys va començar a anar a Cal Fusteret, on la gent gran feia el cafè i jugava al dominó! [...] «El cafè estava situat a la vora del riu, on els esperits solien ser menys sorruts que no pas a dalt del poble [....] «Des que hi havia entrat per primera vegada, el pare havia quedat fascinat per la taula de billar. [...] «En veure’l tan encuriosit, l’amo, el Serafí Giró, li deixava netejar les boles de vori amb una camussa abans que rodessin damunt de l’entapissat [...] «El dia que el Serafí va posar-li un taco a les mans i li va dir ‘Au, ara tu’ va ser el més feliç de la seva curta vida». Com explica Andreu Claret, en Giró va ser, amb en Cuadrench, una de les persones important en la vida del seu pare a Súria: «li va ensenyar els misteris del billar i el billar va ser la palanca per a la seva ascensió social». Ara, Cal Fusteret , al carrer Àngel Guimerà, és una brasseria.

7 | Riu Cardener

Una de les façanes de Súria. «Quan va néixer [Andreu Claret Casadesús], Súria sortia d’un malson. Totes les famílies havien enterrat algú a les Cabanasses, lluny del poble, per culpa del còlera, la plaga de fil·loxera havia anorreat els ceps que s’enfilaven per les costes esquerpes que rodegen la via i un Cardener enfurismat havia destrossat la carretera que el vorejava [...] I com explicava l’escriptor a aquest diari, «el meu pare es va fer, des del punt de vista polític i personal, en els dos rius. En el Cardener, on va començar, i després en el Llobregat. El seu pas per Sallent va ser molt important... i les primeres nòvies les va tenir a Navàs i a Balsareny (riu). Tenia el mapa social del Llobregat al cap, les colònies, les mines... Crec que el llibre també es pot llegir com una novel·la sobre el Llobregat com a cor dels moviments socials, anticipant el que després passaria en molts altres indrets de Catalunya».

8 | Pastisseria de Cal Biadiu

«En pocs anys, el sotrac de la potassa havia girat el poble com un mitjó. S’alçaven nous castellets, ja es podia anar a Manresa amb els autobusos del Galtanegra, havien arribat els primers telèfons, i a la pastisseria dels Biadiu (al número 1 del carrer d’Àngel Guimerà) s’hi podia trobar xampany francès i altres exquisideses. Al mateix temps, es difonien notícies i idees que agitaven els esperits». La pastisseria Biadiu ja no existeix (a la imatge, el portal en punt rodó, tapiat). Situada a tocar de la plaça Clavé, un lloc emblemàtic per al cor La Llanterna, encara en actiu i que a principi dels anys 20 es passejava per Súria amb una cançó sarcàstica que va inquietar molts homes, com diu Claret a la novel·la, i que començava així: «Abans la dona era un ninot. I avui les dones ho poden tot». Una lletra que existeix i que relaciona amb la seva tieta Agnès. Els temps estaven canviant.

9 | Foment de cultura

«Els Pastorets de Súria eren els de més anomenada a tot el Bages. Quan el pare ens en parlava imaginàvem les criatures del poble atemorides per un Llucifer banyut i encapotat que amenaça amb l’Apocalipsi, i esglaiades per la seva veu tenebrosa. El feia tan feliç haver-ne format part que encara li va quedar força, a l’hospital, per emular l’admonició del príncep dels dimonis amb què acoquinava la canalla [...] «Mentre la seva veu retrunyia al Foment de Cultura, Súria vivia temps convulsos i protestes a les fàbriques del Cardener per la negativa dels amCs a implementar la jornada de vuit hores». L’escriptor explica que «no entenia la passió del pare pels Pastorets, però quan vam venir aquest Nadal vaig entendre-ho: tot el poble aplaudint, n’era un. Vaig sentir una gran emoció». Avui Foment Cultural, l’equipament es troba al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 24.

10 | Fusteria Claret

Situat a la cantonada de l’avinguda Santa Bàrbara i el carrer Montserrat, aquest és el solar on hi havia hagut la fusteria Claret: «Ell [Andreu]havia après l’ofici d’ebenista amb el seu germà [Florenci] després d’haver provat el de ferrer. Trobava que el ferro era indomable, mentre que la fusta podia modelar-la, sentir les olors dels encenalls i les serradures, segons si treballava amb pi, alzina, roure o fustes més nobles, sobre les quals feia lliscar les seves mans delicades amb la mateixa obsessió perfeccionista de quan jugava al billar». Quan un fuster de Rajadell li va demanar al seu germà Florenci que li trobés un ajudant, Andreu Claret Casadesús no va dubtar-ho gens i se’n va anar a treballar de fuster a Rajadell. Era sinònim de llibertat... i més facilitat per anar a Manresa i, d’allí, a Barcelona, explica l’autor del llibre.

11 | Casa de la Vila

«El seu germà [Florenci] era un polític estimat, que havia estat elegit regidor. S’havia casat i havia comprat una casa prop del Raval [...]. Era l’home que l’ajuntament necessitava». El futur alcalde. Quan esclata la guerra, l’Andreu «no creia que Florenci fos l’home adequat per fer front a un cop d’estat» [...] «A Súria, els carrers s’havien proletaritzat [...] com que acabava d’arribar de Barcelona i es va mostrar més decidit que ningú, li van encarregar la missió de parlar amb l’alcalde en nom del Comitè» (antifeixista). «L’autoritat d’un Claret derivada de les circumstàncies s’imposava a la d’un altre que havia guanyat les eleccions. El pare es va instal·lar al costat del despatx del seu germà». L’ajuntament és situat al carrer d’Ernest Solvay, fundador del grup Solvay, que va explotar la mina de Súria entre el 1920 i la dècada dels 80 a través de Minas de Potasa de Suria SA.

12 | Cafè de Cal Catalan

Situat al carrer González Solesio, governador civil de Barcelona durant l’epidèmia de còlera que Súria va patir l’any 1885, Cal Catalan era, com explica el surienc Josep Peramiquel, el cafè que freqüentaven en temps de la novel·la «els enginyers de la mina, els encarregats, era un lloc privilegiat per als nouvinguts». Després es va convertir en un cafè de trobada de socialistes, anarquistes. A la novel·la, la Batona, en un moment en què els canvis «havien dut a la colònia minera les idees de Bakunin, ella «enyorava temps passats en els quals la vinya i els conreus convivien en harmonia amb la calç, el guix, la sal i les primeres fàbriques del tèxtil, i quan anava a l’hort de Salipota, mirava de reüll aquells homes que s’aplegaven davant del cafè de Cal Catalan cobert amb barrets tocats d’una cinta negra. Era com si sempre anessin mudats»

13 | Cafè de Cal Quintana

El bar Cal Quintana, al carrer de González Solesio, com Cal Catalan, ja regentat per la família Quintana, havia estat el local de reunió del Círcol Republicà. Després dels fets del sis d’octubre de 1934, Florenci Claret, ja alcalde de Súria, es va lliurar i va ser tancat al vaixell presó Uruguai: «L’empresonament del Florenci suposava un cop dur per a cal Bató i el pare va tornar al poble a fer-se càrrec de la família». Com explica l’escriptor, «el febrer de l’any següent, quan van alliberar el Florenci, el pare s’havia fet seves les regnes del Círcol Republicà, però veient la popularitat del seu germà es va adonar que manaria més el Florenci des de l’ajuntament que no pas ell des del Círcol, de manera que va deixar Súria i va tornar a Rajadell». Anys abans, quan Macià proclama la República, «el Florenci encapçalava la comitiva que venia del Círcol Republicà.

14 | La mina en el paisatge surienc

«La Solvay havia implantat la jornada de vuit hores abans que la vaga de la Canadenca la imposés a tot Catalunya» [...] «El director de la mina li parlava de les idees avançades que tenia l’amo d’aquell imperi» [...] «La mina l’obsessionava.El dia que va tenir l’oportunitat de baixar-hi amb el Florenci, no la va rebutjar. Havia complert setze anys i el seu germà anava a arreglar unes bastides de fusta que s’havien trencat en desprendre’s el sostre d’una galeria». [...] «Existia una altra Súria que desconeixia, poblada per éssers humans que vivien sota terra, com si fossin talps». Andreu Claret Casadesús, apunta l’autor del llibre, «era fill de rabassaires, que treballava de fuster pel seu compte, que havia baixat molt a la mina i havia vist les condicions de treball i això el feia un republicà amb consciència social». A la imatge, el pou dels anys 50.