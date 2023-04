2.868 persones han participat aquest matí a la caminada organitzada pels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central. Ha estat un recorregut de 26 quilòmetres amb 1.065 metres de desnivell que ha anat des de Manresa fins al monestir de Montserrat. La valoració que ha fet el cos policial de la 11a edició del Fem Camí al Teu Costat ha estat d'èxit rotund.

El que no s'esperava cap dels caminants era poder veure ben de prop a Steven Spielberg i a Barack Obama, que estaven fent una visita a Montserrat. Fins i tot hi ha qui s'ha pogut fer una foto de record amb el director de cinema.

Des de Mossos d'Esquadra han destacat que tot el recorregut ha anat molt bé i no hi ha hagut cap lesió. Els fons que s'han recaptat amb les inscripcions per a la caminada i la venda de samarretes es destinaran íntegrament als serveis d'oncologia d'Althaia de Manresa, del Consorci Hospitalari de Vic, del Consorci Sanitari de l'Anoia, de l'Hospital Sant Bernabé de Berga i a la Fundació de Mossos d'Esquadra.

Les samarretes de la caminada encara es poden adquirir per un preu de 12 euros, que contribuiran amb la causa a la qual els Mossos donen suport.