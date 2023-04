La sorpresa d'aquest dissabte al migdia al monestir de Montserrat per una visita inesperada dels Obama i els Spielberg els ha dut fins a l’estació del funicular de Sant Joan, ja que han fet ús d’aquest transport turístic per poder accedir als 1.000 metres d’altura de la terrassa de l’estació superior, i admirar des d’allà la magnífica panoràmica que ofereix de la muntanya i del mateix recinte monacal vist de de les alçades.

En aquesta part del recorregut els ha acompanyat el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra, que durant el trajecte els ha explicat l’episodi de la visita que el general Heinrich Himmler i una comitiva nazi va fer a Montserrat l’octubre del 1940 a la recerca del Sant Greal, creient que l’abadia n’era dipositària. Cal recordar que el Sant Greal era un dels eixos de la saga «Indiana» Jones dirigida per Spielberg.

Després també han parlat sobre la importància de Montserrat, no només religiosa sinó política, com a defensora del catalanisme durant la dictadura. I finalment Obama ha tret el tema de com afecta el canvi climàtic, que cada dia neva menys i com afecta això a les estacions d’esquí (Ferrocarrils en gestiona diverses) i sobre l’estratègia de desestacionalitzar el turisme de muntanya.

Avui el Funicular de St. Joan d’@FGC_Montserrat ha tingut dos passatgers d’excepció: B. Obama i S. Spielberg. El president d’@FGC, Toni Segarra, els ha explicat el model de transport sostenible que l’empresa gestiona a la muntanya,amb el cremallera i dos funiculars @turistren_fgc pic.twitter.com/3D7xxRHSby — FGC Corporatiu (@FGCcorporatiu) 29 de abril de 2023

Obama vestia roba còmoda fosca, amb una jaqueta grisa d’entretemps i ulleres de sol, que el podien fer passar perfectament com a turista si no fos per l’ampli cordó que l’envoltava.