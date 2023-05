Oriol Sardà Bonvehí, el santvicentí que diumenge va perdre la vida en un accident de muntanya a Espot, rebrà dissabte un acte de comiat i d’homenatge popular, en què s’espera la participació d’entitats locals, a banda de tots aquells que vulguin fer-ho a títol particular. Sardà era una persona molt coneguda i amb una extensa participació en el mon associatiu local, on ha deixat una profunda empremta. Prèviament, ja avui s’obrirà una vetlla al tanatori santvicentí (de les 6 a les 9 de la tarda), que es mantindrà aquest dimecres, de 10 a 12 del matí, però sense cerimònia.

El gran acte de comiat es farà a la plaça de l’Onze de Setembre, aquest dissabte d’11 a 1 del matí. La família ha posat en relleu que és un esdeveniment obert a tothom «tal com ell hauria volgut». Les entitats també hi son benvingudes a participar-hi, així com tothom que vulgui dedicar-li unes paraules. S’habilitaran, a més, dos racons participatius: un punt de llum amb espelmes, per a qui en vulgui portar i encendre en el seu record, i uns àlbums en blanc perquè tothom qui vulgui porti una foto d’algun moment compartit i entre tots ajudin a immortalitzar les anècdotes relacionades amb ell.

Oriol Sardà havia conreat una llarguíssima trajectòria en el mon associatiu, i havia estat motor de moltes de les activitats que aquestes desenvolupaven, fent bo un caràcter incansable, emprenedor i sempre positivista. Va ser president de la Colla de Geganters, entitat a la que estava vinculat des de feia més de 30 anys, pràcticament des del seu naixement, i a la que continuava lligat, tot i que ara hi col·laborava més esporàdicament, però sempre disposat a donar un cop de mà en qualsevol de les activitats que desenvolupava. A més de portador de gegants, també n’havia estat vicepresident i cap de colla en diferents etapes.

També va ser un dels precursors i ànima en els seus inicis de l’entitat cultural i gastronòmica Ceps i Manduca, nascuda per difondre la bona gastronomia i la recuperació i difusió de plats tradicionals, i era un habitual a l’hora de preparar àpats populars a través d’aquestes entitats o a títol personal.

De petit havia format part de la coral infantil Nou Horitzó (entitat reconvertida posteriorment en l’Associació Musical Castellet), i de jove va ser integrant i després monitor del Mijac, moviment de caire escolta nascut sota l’empara de la parròquia. També havia estat sempre vinculat com a soci al Centre Excursionista, ja que des de jove era un gran amant de la muntanya. Aquesta entitat li va retre aquest dilluns un minut de silenci, en el marc de l’acte reivindicatiu per a la recuperació de l’aplec de Vallhonesta.