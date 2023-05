La regió central manté el nombre de llistes independents de fa quatre anys però amb menys poblacions

El nombre de candidatures independents (que no estan vinculades en cap partit polític) que concorreran a les eleccions als ajuntaments del 28 de maig en el conjunt de les comarques centrals es mantindrà pràcticament idèntic al de fa quatre anys, però repartides entre menys municipis.

En total, s’hi presentaran 45 llistes (48 si hi sumem el Lluçanès, que el 2019 encara no estava en procés per esdevenir comarca), tan sols una menys que en els anteriors comicis. Tanmateix, aleshores hi havia 41 municipis amb candidatures independents, i ara en són 37, i això vol dir que enguany hi ha més poblacions que en tenen més d’una. Aquesta vegada són Alp, Bagà, Cercs, Marganell, Llívia i Sant Vicenç de Castellet, que en tenen dues; i Sant Esteve Sesrovires, on n’hi ha tres.

El Bages i el Berguedà són les comarques amb un nombre més elevat de candidats independents, fins al punt que sumen la meitat del total, i també són les dues úniques que l’han incrementat respecte de fa quatre anys. En tenien 8 cada una i ara han passat a 12 i a 11 llistes respectivament, amb incorporacions com Sant Vicenç (amb dues llistes independents, Santpedor, Artés, Balsareny, Aguilar de Segarra, Avià, Gironella, l’Espunyola o Saldes. De fet, el Bages és una comarca on històricament han abundat els partits independents, fins al punt que a la dècada dels 90 fins i tot van formar un grup propi amb el nom de CIPROB, al Consell Comarcal.

Altres comarques, com la Cerdanya i el Baix Llobregat Nord, s’han quedat igual, amb 7. A l’Anoia s’ha passat de 10 a 9, i l’Alt Urgell tant Bassella com la Vansa i Fórnols han prescindit de les que tenien però ara n’hi ha una al Pont de Bar. Tanmateix, el principal canvi s’ha donat al Solsonès, on fa quatre anys es van presentar llistes amb el nom d’Independents a Llobera, la Molsosa, Odèn, Olius i Riner, i aquesta vegada no n’hi ha cap.

Consolidacions i desaparicions i canvis

Entre les candidatures independents que opten a la reelecció, n’hi ha que estan més que consolidades pels anys que fa que es presenten. És el cas de Gent fent Poble, que va governar nou anys a Sant Fruitós de Bages fins que ara en fa tres va perdre l’alcaldia amb una moció de censura. També són històrics, i actualment al govern, Independents de Castellfollit del Boix o Castell en Positiu (de Castellterçol), mentre que Alternativa per Sant Joan, que encapçala l’executiu a Sant Joan de Vilatorrada, opta al seu segon mandat. Per altra banda, també hi ha candidatures històriques que desapareixen, com l’Alternativa Independent per Súria (aiS), que fa uns anys havia integrat el govern en aquest municipi.

També és especialment significatiu el cas de Gironella, on la formació liderada per l’actual alcalde, David Font, que ja fa uns mandats que governa sota les sigles de Junts per Gironella, concorrerà als comicis del 28 de maig com a llista independent (Més per Gironella), i que ell mateix tornarà a encapçalar.

Més enllà de la variació en la quantitat de llistes, en alguns casos el nombre s’ha mantingut però ha canviat el nom o la pròpia agrupació en si mateixa. Se’n donen casos a la Cerdanya, on el 2019 la majoria de les llistes s’agrupaven sota la plataforma Endavant Cerdanya-Independents de Catalunya, que ara es manté però només en dos municipis i com a Endavant Alp i Endavant Bolvir.

D’entre els partits independents de les comarques centrals, n’hi ha quatre que tenen assegurada l’alcaldia perquè no competeixen amb cap altra llista. Són Units per Aguilar (Aguilar de Segarra), Peu de Roques (l’Espunyola), Ara Copons, i Independents per Olost i Santa Creu.