La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha denunciat públicament que la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha impugnat quatre de les candidatures que aquesta formació presenta a les eleccions municipals del proper 28 de maig perquè inclouen candidats migrants. Entre aquestes, segons el partit, hi ha la de Fem Poble Súria. La JEZ ha declarat inelegible el número 8 d'aquesta candidatura, Baba Gaye Sylla, com també Mohammed Barrouhou (Alternativa d'Unitat Popular, Rubí), Mohamed El Jelaly (CUP, Santa Coloma de Farners) i Camila Muñoz Morales (CUP, Blanes). En aquest últim cas ha prosperat el recurs del partit i la candidata es podrà presentar als comicis, afirma el mateix partit.

La formació afegeix que l'origen migrant dels candidats seria el motiu pel qual es nega a aquests candidats el dret a sufragi passiu. Per exemple, lLa cap de llista per Rubí, Marina Dolcet, ha denunciat els "motius racistes" pels quals Mohammed Barrouhou ha estat declarat inelegible. "És purament administratiu: té NIE en lloc de DNI". En aquest sentit, els anticapitalistes han posat sobre la taula la necessitat d'aprovar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Regularització Ja!' com un pas més per garantir els drets de les persones migrants. Alhora han demanat que s'aboleixi la llei d'estrangeria i que es reconegui el dret al padró "entès com el drets als drets".

Pel que fa a Blanes, la Junta Electoral de Zona ha invalidat la candidatura de Camila Muñoz Morales "malgrat tenir nacionalitat xilena". Aquest país, recorda la CUP, té conveni de reciprocitat amb l'estat espanyol. "L'únic motiu que ha al·legat la Junta és tenir NIE i no DNI", assegura la formació anticapitalista en un comunicat.

El 28 d'abril els cupaires van recórrer la resolució i, segons expliquen, aquest mateix dimarts han sabut que el recurs ha estat acceptat, per la qual cosa entenen que Muñoz podrà ser candidata de la CUP Blanes. També cal recordar que a Moià, juntament amb la Selva del Camp i Valls, la JEZ ha impugnat les llistes per no arribar al mínim d'homes que obliga la llei, que estableix que les candidatures han de presentar almenys un 40% d'homes i almenys un 40% de dones. Capgirem Moià recorda, però, que aquesta norma té per objectiu "pal·liar la infrarepresentació de les dones a les llistes electorals" i considera "totalment absurd" penalitzar una llista per superar el 60% de dones.