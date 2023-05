La nova entrada turística a Montserrat agafa per sorpresa en el seu primer dia d’aplicació

L’accés al Santuari de Montserrat amb una entrada turística de pagament per als residents de fora de l’estat espanyol ha tingut pros i contres en la seva estrena aquest dimecres. La majoria de les persones consultades per aquest diari desconeixia de l’existència d’aquesta nova mesura, que no ha deixat indiferent ningú, especialment a qui ja havia visitat Montserrat en altres ocasions. Entre els nouvinguts, hi havia opinions favorables a la seva contribució al manteniment del complex, i altres es prenien amb resignació haver estat els primers a pagar. També hi havia algunes queixes per haver de fer cua i per la falta d’informació.

A mig matí, l’oficina d’informació ja era plena perquè als usuaris habituals que es volien orientar en la seva visita s’hi sumaven els estrangers no residents a l’estat ni allotjats a Montserrat que des d’aquest dimecres han de comprar l’entrada per poder accedir al Santuari amb l’objectiu bàsic, segons fonts de l'Abadia, de contribuir a finançar el manteniment del conjunt monàstic. Es podia adquirir online, però molts usuaris no ho sabien i l’acabaven comprant a l’oficina, on prèviament se’ls informava dels diversos paquets de visita que tenien com a opció, i que oscil·len entre els 6 euros i els 23 euros segons les combinacions triades. «No veig cap problema que facin pagar, però percebo una falta d’orientació per part dels responsables. El servei de compra de tiquets és lent, i hem arribat a fer una hora de cua», lamentava Marina Issa, que visitava Montserrat per primer cop, provinent de l’estat de Minas Gerais, al Brasil. En canvi, Marcelo Orth, que venia amb la seva família també del Brasil (de Paraná), va comprar un tiquet només per accedir a la basílica «perquè no tenim prou temps per veure-ho tot», si bé assegurava que «ens ha anat molt bé, no hem fet cues, i tampoc hem tingut problemes per comprar l’entrada».

Un cop a la plaça de Santa Maria, els accessos a l’atri i la basílica, per una banda, i al cambril, per l’altra, se senyalitzaven amb cues separades per a residents a Catalunya i l’estat (que ho tenien de franc tot i haver pogut fer una reserva prèvia per evitar aglomeracions), i per a les persones amb l’entrada turística. Qui l’havia adquirida, disposava d’un codi QR que s’havia de mostrar a l’entrada perquè els fos validat amb una PDA.

El responsable de Turisme de Montserrat, Josep Altayó, admetia que «hi ha turistes que arriben i no saben que han de comprar l’entrada, i això pot generar una mica més d’aglomeracions, però penso que en aquests primers mesos, fins que el mercat no n’estigui assabentat, això serà normal». Tanmateix, confia que s’anirà coneixent i es faran més compres online. De fet, malgrat la novetat, aquest dimecres ja se n’havien fet. És el cas de Salim Soufan i Chaza Srour, que venien de Miami i havien comprat el paquet de 23 euros per persona, que inclou les entrades completes. «Aquí és tot nou per a nosaltres i no sabíem que havíem de pagar», explicaven, però ho consideren raonable amb la quantitat que se’ls demana «per preservar l’espai net, fer el manteniment dels edificis, o cuidar la vegetació i els arbres». Fabiana Rosas, de l’Uruguai, també es conformava, si bé es pregunta «per què ara s’ha de pagar si fins ara tot això s’ha pogut mantenir tant de temps sent de franc», i es lamentava somrient pel fet que no coneixia la nova mesura «i si hagués vingut ahir m’hauria sortit gratis». Volia veure l’Escolania «però està ple», i es va conformar amb la visita a la basílica i el cambril.

De fet, aquest és el paquet que més s’havia sol·licitat fins al migdia, i el que possiblement més se sol·licitarà, explicava Altayó. «El paquet complet està pensat per adquirir molt anticipadament i de manera individual perquè implica passar de 3 a 5 hores a Montserrat», i no tothom disposa d’aquest temps, deia. És el que li va passar a una escola de negocis que visitava Montserrat amb un grup d’estudiants estrangers. «Això ens ha agafat per sorpresa, i com que hem hagut de fer algunes cues, hem hagut de reorganitzar l’agenda», explicaven les seves responsables, Ariadna Moix i Meritxell Castellet, prescindint d’algunes visites perquè ja era ple. Les acompanyava, entre altres, Marta Basanz, de Mèxic, que malgrat tot deia que «això és preciós, i no passa res per pagar», tot i que «no veníem preparats per fer-ho».

Més personal

La posada en marxa d’aquest sistema de pagament ha comportat la mobilització del triple de personal del que hi havia fins ara per a l’organització i control dels accessos, fins a disposar d’una desena de persones, segons Altayó. De cara als propers dies, també es mirarà de reforçar la senyalització per facilitar la informació als usuaris.

La nova mesura s’ha aplicat ara coincidint amb la finalització del gruix de les visites de Setmana Santa i dels mesos de romeries, però amb l’inici de la temporada alta, sosté Altayó, que no vol fer càlculs de quina podria ser la recaptació i l’afluència d’aquest estiu a l’espera de com evolucionin les visites en el primer any sense restriccions per la pandèmia.