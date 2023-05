El sector de la vinya i el vi de Catalunya ha estat tradicionalment masculí i masculinitzat en moltes de les seves vessants, i continua sent així malgrat que hi hagi cada cop més dones amb responsabilitat a la vinya. Incrementar aquesta visibilitat és encara una assignatura pendent en molts espais i és per aquest motiu que a Sant Fruitós de Bages, des del Museu de la memòria de la vinya i el vi, es vol donar continuïtat a una jornada que es va impulsar l'any passat i que precisament gira entorn de les Dones del vi.

La segona edició d'aquest esdeveniment tindrà lloc aquest dissabte 6 de maig a Sant Fruitós de Bages i farà de nou d'altaveu de pageses, enòlogues, sommeliers, distribuïdores i comunicadores d'arreu de Catalunya. Dones que a través de la conversa podran compartir reflexions i experiències entorn al vi, que farà de fil conductor i que convidarà a debatre temes com la pagesia, el relleu generacional, la conservació del paisatge i l'emergència climàtica. També sobre la revolució enològica que viu el país, els vins de mínima intervenció i els nous perfils de vins i consumidors o el valor de la comunicació i l'enoturisme, a més a més de la criança i la conciliació familiar.

L'acte serà conduït per la periodista i sommelier Ruth Troyano, acompanyada per la sommelier Clara Antúnez, qui dirigirà el tast de vins, i la periodista i directora de Vadevi.cat, Eva Vicens, qui farà el tancament de la jornada.

A l'àgora s'hi trobaran les veus de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, de Maite Esteve de vins El Cep (DO Penedès), de Noemí Poquet del celler Molí de Rué (DO Tarragona), de Judith Sabaté del Portal de Montsant i Abadia de Poblet (DO Montsant), de Maria Barrena del celler Entre vinyes (DO Tarragona), de Marta Pairó del celler Pere Guardiola (DO Empordà), de Silvia Cullell, periodista i sommelier, i d'Alba Gracia, historiadora i directora del Centre d'interpretació La Malvasia de Sitges.

Totes elles són les dones de vi que a partir de les sis de la tarda, a l'exterior del Museu de la memòria de la vinya i el vi, compartiran una sobretaula amb els i les assistents a la trobada acompanyats d'un tast de vins de la DO Pla de Bages.

Amb aquest esdeveniment es vol generar un espai de trobada obert tant a homes com a dones que, de forma anual, reivindiqui la figura de la dona en el sector vitivinícola des dels diferents vessants i que serveixi alhora com a altaveu i com a empoderament per les futures generacions de dones.

Aquesta àgora femenina, organitzada pel Museu de la memòria de la vinya i el vi, compta amb el suport de l'INCAVI, la Diputació de Barcelona, la DO Pla de Bages i la Ruta del Vi del Bages.

Les entrades per la vetllada es poden comprar per 6 € a través del d'aquest enllaç.