El Bages ha assolit al final d'aquest mandat el seu rècord d'alcaldesses

Quan, el mes de juny de l’any passat, Rosa Verneda es va convertir en nova batllessa de Talamanca, el Bages va batre el seu rècord d’Ajuntaments presidits simultàniament per dones. Verneda va esdevenir en aquell moment la novena dona en aquest mandat al capdavant d’un consistori bagenc.

La seva presa de possessió aportava, a més, una altra dada rellevant i alhora significativa del pes desigual que han tingut els homes i les dones en les alcaldies. Les batllesses que hi ha ara mateix al Bages (nou) son tantes com les que hi ha hagut en la suma dels deu mandats anteriors, d’ençà del restabliment de la democràcia. Dit d’una altra manera, des de les primeres eleccions municipals del 1979, a la comarca hi ha hagut divuit alcaldesses diferents, la meitat de les quals són les que hi ha ara en actiu.

A banda de Verneda, ostenten el càrrec des de principi de l’actual mandat Noèlia Ramírez (Balsareny), Montse Badia (Castellbell i el Vilar), Verònica Hirano (Marganell), Montserrat Playà (Mura), Georgina Mercadal (Sant Salvador de Guardiola) i Adriana Delgado (Sant Vicenç de Castellet). El juny del 2020 s’hi va afegir Àdria Mazcuñan després de la moció de censura que va prosperar a Sant Fruitós, i dues setmanes abans que Rosa Verneda va ser Alba Pérez qui va agafar el càrrec a Navarcles, en substitució de qui era el seu company de partit, Josep Maria Feliu.

Els 30 municipis actuals del Bages han tingut des de les eleccions de 1979 165 alcaldes, el 90% dels quals, homes.

Hi ha una xifra, però, que encara és més significativa en relació al pes homes/dones al capdavant dels consistoris. En els 11 mandats acumulats (comptant-hi l’actual, que es tancarà d’aquí a un any), el Bages ha tingut un total de 165 alcaldes, dels quals 18 han estat dones (el 10,9%) i 147 homes (el 89%). En aquests moments, pràcticament un terç dels Ajuntaments de la comarca estan presidits per dones (9 d’un total de 30).

I encara una tercera dada per donar més perspectiva al fet que, malgrat ara coincideixen nou batllesses al Bages en el que és un rècord (la màxima coincidència en mandats anteriors havien estat cinc), s’està lluny encara d’una certa paritat. Dels 30 ajuntaments que hi ha a la comarca, més de la meitat (16) no han estat mai presidits per una dona (sense comptar que hi hagi hagut alguna alcaldessa accidental que hagi fet una substitució temporal).

A banda dels nou consistoris actuals, també han tingut dones a l’alcaldia en mandats precedents a Cardona (Maria Àngela Gassó), Monistrol de Montserrat (Maria Àngels Queraltó), Navàs (Maria Àngels Estruch), Sallent (Mirella Cortès) i Santpedor (Laura Vilagrà). I saben quin és el municipi del Bages que ha sumat més alcaldesses? Un dels més petits de la comarca: Marganell (menys de 300 habitants). De fet, ha tingut més dones al capdavant del consistori, tres (Isabel Ramon, Anna Garcia i l’actual, Verònica Hirano) que no pas homes, dos. Altres municipis on hi ha hagut alguna altra batllessa a banda de l’actual són Navarcles (Maria Carme Alòs) i Sant Vicenç de Castellet (Glòria Torner).

La primera alcaldessa de la comarca va ser Maria Àngels Queraltó, que va assumir aquest càrrec a Monistrol de Montserrat durant el mandat sorgit de les terceres eleccions municipals, les del 1987.

Mínima presència a les capitals

Quant a les capitals de les comarques de l’àrea d’influència de Regió7, actualment Judit Gisbert, a l’Ajuntament de Solsona, és l’única dona alcaldessa. A banda del de Gisbert, només hi ha un segon cas, el de Montse Venturós a Berga, que va deixar el càrrec el juliol del 2021. Són les dues úniques dones d’un total de 40 batlles que hi ha hagut des del 1979 entre Manresa, Moià, Berga, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Solsona i Igualada.