El municipi de Callús esprepara un any més per dur a terme el seu particular viatge en el temps a la Fira de les Filadores. Els habitants de la localitat tornen durant unes hores a l’any 1900 per celebrar la inauguració de la darrera gran fàbrica de riu. Aquesta fira, nascuda l’any 2019 per donar un nou rumb ala Firade Primavera, ha tingut un gran seguiment des dels seus inicis, gràcies, sobretot, a les recreacions històriques per recordar el passat industrial del municipi.

L’edició d’aquest cap de setmana és la tercera, després que la covid obligués a suspendre la de 2020 i la de 2021. Els visitants podran gaudir d’una recreació històrica que els transportarà al passat tèxtil de Callús, posant, a més, especial èmfasi en la figura de les filadores, que durant molts anys van ser una figura clau per a l’economia del poble. Concretament, les recreacions retornen al moment en el qual la Fàbrica Nova, la darrera gran fàbrica de la localitat, va ser inaugurada a principis del segle passat. L’estructura és senzilla, amb diferents quadres històrics recreats en alguns punts de la localitat. L’acció comença a les 11 hores del matí amb la crida de l’agutzil a la carretera de Cardona, a l’altura del Forn de Cabrianes, i segueix uns metres més avall amb l’entrada a la fàbrica. A les 11.15 hores es produeix un dels moments més emblemàtics amb l’arribada dels senyors en carro, que precedirà a una actuació musical dels nens de l’Escola de Música. Una de les grans novetats serà l’esmorzar de filadores, una escena nova d’aquesta edició, recreat una mica abans del migdia davant del número 32 de la carretera de Cardona. Tot, acompanyat per les paradetes dels comerços locals, que oferiran els seus productes fins que, a les 14.30, la fira es donarà per finalitzada amb un dinar popular al casal del poble.